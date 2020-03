​El Barça-Nàpols del 18 de març es jugarà a porta tancada

El partit de Lliga de Campions previst per al dimecres 18 de març entre el FC Barcelona i el Nàpols es disputarà al Camp Nou sense públic. Finalment, la posició defensada pel Govern ha prevalgut i s'ha acordat jugar a porta tancada el partit per "prudència".





S'han descartat altres opcions que suggeria el club blaugrana, com jugar sense afició rival, i també altres vies com podia ser el sol·licitar l'ajornament del partit, on es decidirà qui avança a quarts després del 1-1 de l'anada a San Paolo.





Així mateix, LaLiga ha comunicat als clubs de Primera i Segona que les dues pròximes jornades del campionat es jugaran a porta tancada en un intent de frenar l'avanç del virus.









Segons va confirmar ahir el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, el Govern opinava que aquesta era la millor manera de disputar la trobada: "La prudència el que recomana és que el partit es jugui a porta tancada. La decisió encara no està presa. entre avui i demà hi haurà reunions entre diferents departaments de la Generalitat i el club", ha assegurat.





"Amb el protocol en mà, valorarem les conseqüències i prendrem la decisió, i la prudència serà el criteri que s'haurà imposar. Que es jugui a porta tancada ho vam proposar nosaltres, tal com va passar amb la marató", ha manifestat Figueres.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va informar el passat 4 de març que, al costat de les comunitats autònomes i amb el Consell Superior d'Esports, s'havia acordat celebrar a porta tancada tots aquells esdeveniments esportius amb gran afluència d'aficionats procedents dels països considerats com a zones de risc de el nou coronavirus, com Corea de Sud, Japó, Xina, Iran, Singapur i les regions de el nord d'Itàlia: Llombardia, Veneto, Piemont i Emilia Romana.





No obstant això, les reticències respecte a aquest partit de Champions per la pròpia importància de la trobada procedien en aquest cas del FC Barcelona, que no volia que una cita tan important es disputés d'esquena al públic. Finalment, la precaució ha prevalgut per sobre dels interessos de club.