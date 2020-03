Confirmen la cura de la sida d'un pacient després de dos anys sense medicació

Un pacient de Londres s'ha convertit en el segon cas a curar-se de la sida, que continua indetectable en sang, líquid cervell-espinal, teixit intestinal i semen després de 29 mesos després de la interrupció del tractament, segons un estudi coordinat per l'Institut de Recerca de la sida IrsiCaixa i el University Medical Center d'Utrecht (Holanda).









La revista 'The Lancet HIV' ha publicat aquest dimarts l'estudi que presenta el tercer cas de remissió a llarg termini de VIH després d'un trasplantament de medul·la òssia: un pacient de Düsseldorf (Alemanya) que fa 14 mesos sense virus en absència de medicació antiretroviral.





Els investigadors diferencien els conceptes de 'cura' i 'remissió a llarg termini' en funció del temps transcorregut sense rebot viral des de la interrupció de la medicació, de manera que quan es va publicar inicialment el cas de Londres es va insistir en no parlar de curació.





Les anàlisis del cas de Londres detecten nivells molt baixos de genoma de VIH en teixits limfoides, però es tracta de material genètic defectuós que no té capacitat replicativa i, per tant, no és infecciós.





L'estudi detalla que quan les persones amb infecció pel VIH interrompen el tractament, el virus rebota al llarg de les primeres quatre setmanes.





Aquests tres casos sense rebot es deuen al fet que les cèl·lules del donant són resistents a virus i, a mesura que van reemplaçant les cèl·lules delreceptor després del trasplantament, disminueixen les possibilitats d'infecció pel virus, que acaba desapareixent.





L'investigador de l'IrsiCaixa Javier Martínez-Picado ha reconegut tot i els resultats aconseguits que encara queden certes barreres per enderrocar abans que l'edició genètica pugui ser utilitzada com a estratègia de cura escalable per a tota la població".