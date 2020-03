El PP porta al Congrés una iniciativa per trencar la negociació de la taula de Catalunya

El PP defensa aquest dimarts al Ple de Congrés una iniciativa en què demana trencar la negociació de la taula de diàleg sobre la crisi política a Catalunya que el Govern de Pedro Sánchez va obrir el 26 de febrer amb el Govern de Quim Torra.









Aquesta és una de les exigències que els populars han inclòs en la moció que sotmetran a debat i votació de Ple de Congrés.





És conseqüència de la interpel·lació que la portaveu de el grup, Cayetana Álvarez de Toledo, va dirigir en l'última sessió de control a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i que va contestar finalment la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.





En la seva iniciativa, el PP comença denunciant que la taula de diàleg sobre Catalunya no només "no troba ancoratge algun en el model constitucional vigent" sinó que suposa, a més, "un frau polític, una mentida legal i un desfalc de sobirania nacional que no es pot tolerar".





"Sabem el que exigeixen els separatistes, però el Govern ens amaga a on vol arribar", apunta el PP qui, en la seva iniciativa, demanda al Govern les actes de l'esmentada reunió a la Moncloa, trencar el procés de negociació bilateral amb Torra, posar fi als treballs per reformar el Codi Penal per delicte de sedició i revocar el nomenament de l'exministra de Justícia Dolors Delgado com a fiscal general de l'Estat.





El PP planteja que el Govern central declari "el seu compromís indestructible amb la democràcia, la Constitució, la Llei i la convivència com a úniques garanties de la seguretat jurídica de tots els espanyols", i que es comprometi a mantenir qualsevol relació amb la Generalitat de Catalunya dins de el marc constitucional vigent i les previsions contingudes en l'Estatut d'aquesta comunitat.





En la mateixa sessió plenària, la CUP preveu defensar una moció perquè el Congrés investigui l'operació contra els Comitès de Defensa de la República (CDR), anomenada operació Judes, i que el Govern col·labori amb la Justícia per descobrir a el responsable de la filtració del sumari.





La CUP vol que el Congrés demani la llibertat de les cinc persones que encara estan en presó preventiva després de ser detinguts en l'Operació Ícar, durant les protestes contra la sentència del Suprem sobre el Procés. Sosté que la majoria dels empresonats en aquell context va denunciar maltractaments per part de la Policia.





En aquest context, demanda que tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil siguin examinades a la llum del 'Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants' de l'ONU, conegut com 'protocol d'Istanbul '.