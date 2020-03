L'Ibex 35 tanca la seva quarta major caiguda de la història

L'Ibex 35 ha tancat la seva quarta major caiguda de la història, després de desplomar-se un 7,96% davant el pànic per l'impacte econòmic del coronavirus i la guerra del petroli, el que ha portat el selectiu a situar-se en els 7.708,7 punts.









Segons l'últim balanç fet públic, les persones mortes a Espanya per coronavirus ascendeixen a 28, després de confirmar aquesta tarda dues morts més a Catalunya, un home de 97 anys i una dona de 88, mentre els casos s'han elevat a una mica més de 1.000.





D'altra banda, el preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, queia fins a un 10%, per cotitzar lleugerament per sobre dels 36 dòlars.





Al llarg de la jornada, el Brent ha arribat a caure més d'un 30%, situant-se en mínims des de finals del 2016, després que l'Aràbia Saudita respongués a la negativa de Rússia de sumar-se a la retallada de producció de l'OPEP amb l'anunci d'un increment del bombament de petroli i una rebaixa dels preus del cru comercialitzat per Aramco.





De la seva banda, el barril de cru Texas, de referència per als Estats Units, finalment s'ha col·locat al voltant dels 33 euros, amb un descens del 8%.





Tots els valors de l'Ibex 35 han acabat en 'vermell' aquest 'dilluns negre', tot i que han destacat fonamentalment les caigudes d'ArcelorMittal (-17,32%), Banc Sabadell (-15,8%), Repsol (-15,13 %), BBVA (-13,21%), Banco Santander (-11,97%) i Mapfre (-11,03%).





El pànic i el nerviosisme s'han apoderat dels mercats i les borses europees, que també han experimentat pronunciats descensos, del 7,25% a Londres, de el 8,39% a París, del 7,94% a Frankfurt i de l'11, 17% a Milà.





Els inversors estaran atents aquesta setmana a la reunió de el Banc Central Europeu (BCE) ja la seva decisió sobre els tipus d'interès per fer front al coronavirus, després de la decisió per sorpresa de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units de baixar mig punt els tipus d'interès.





La prima de risc espanyola seguia en 92 punts bàsics, amb l'interès exigit a el bo a deu anys en el 0,26%, mentre que la cotització de l'euro enfront de el dòlar es col·locava en 1,1469 'bitllets verds'.