Presó per a dos mares per abandonar els seus fills a Melilla per ser menors no acompanyats

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Melilla ha condemnat a dotze mesos de presó dues dones de nacionalitat marroquina per "abandonament de menors" després que fossin detingudes dissabte passat per agents de la Policia Local per deixar els seus respectius fills a la ciutat espanyola del nord d'Àfrica perquè es convertissin en menors estrangers no acompanyats.









Segons ha informat aquest dilluns un portaveu de la Prefectura Superior de Policia, les dues dones van ser arrestades quan estaven reunides a la via pública amb els seus respectius fills, acollits al Centre Assistencial de Menors la Puríssima per la seva condició de menors desemparats.





Les detingudes van passar diumenge a disposició de Jutjat d'Instrucció número 2 de Melilla i, després d'un judici ràpid, han estat condemnades a dotze mesos de presó cadascuna d'elles, si bé aquestes feines han quedat en suspens per no tenir antecedents penals. Tot i això, el jutge ha advertit les dues sentenciades que en cas de reiteració delictiva, seria revocada la suspensió referida i complirien la pena imposada en la seva totalitat.





Amb aquestes són quatre les dones detingudes a Melilla en les últimes setmanes després que el passat 23 de febrer també fossin jutjades dues dones per abandonament dels seus fills per convertir-se en menors estrangers no acompanyats i, si escau van rebre una condemna cadascuna d'elles de quatre mesos de presó a l'admetre el delicte, que tampoc compliran en tenir antecedents llevat que reincideixin.





Les dones han estat conduïdes a la frontera amb els seus fills perquè tornin al seu país d'origen, en aquest cas Marroc.





Els menors estrangers que són acollits a Melilla tenen dret a allotjament, manutenció, educació i sanitat en règim obert i en complir els 18 anys d'edat, poden sol·licitar la Targeta de Residència a Espanya, encara que molts no aconsegueixen la documentació i queden en situació irregular . Altres en canvi sí que aconsegueixen els papers si aprofiten la formació, que reben a les escoles taller i d'hostaleria sobretot, i són contractats per empreses de la ciutat.