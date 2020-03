Núria Marin defensa el servei ciutadà de les diputacions

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha defensat les diputacions com "institucions útils" per als ciutadans abans de la Comissió de Províncies, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que ha tingut lloc aquest dilluns a la Diputació de Barcelona, i que es reunia per primera vegada en aquest mandat.













"Moltíssims dels serveis que es presten en els 311 municipis de la província són serveis essencials a través, i gràcies, als recursos econòmics i personals que aporta la Diputació", ha destacat Marín.





La reunió, que ha comptat amb una quarantena dels membres que formen la comissió, ha servit per marcar el Pla de Treball de la Comissió per a aquest mandat, amb el repte demogràfic com un dels objectius principals, i definir la necessitat d'un nou model de finançament local.