Correa va arribar a cobrar més de 30 milions d'euros en comissions de la trama Gürtel

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha posat fi a la instrucció del cas Gürtel tancant l'última peça que s'estava investigant, concretament la relativa als presumptes delictes fiscals comesos pels responsables del conegut com a Grup Correa per eludir pagaments a Hisenda i ocultar els recursos econòmics que van obtenir ells i les seves empreses de forma il·legal. Estima que el líder de la trama, Francisco Correa, hauria cobrat més de 30 milions en comissions irregulars.





Aquesta era la "peça principal" de la macrocausa la instrucció de la qual va començar el 2008 i en ella el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 proposa jutjar 21 persones físiques i 19 jurídiques per delictes contra la Hisenda Pública, delicte continuat de falsedat en document mercantil i delicte de blanqueig de capitals.





Entre d'altres, el magistrat dirigeix el seu processament contra Francisco Correa, el que va ser el seu número dos, Pablo Crespo, els seus assessors fiscals com Luis de Miguel i Ramón Blanco Balín, així com empresaris i testaferros que van participar durant totes les èpoques de l'activitat de Gürtel en l'operativa per eludir les declaracions al fisc.





Per altres 28 persones que havien estat investigades, el jutge acorda el sobreseïment provisional de les actuacions. Per a diversos treballadors de les empreses del grup, no concorren prou indicis per atribuir-los un coneixement de l'origen presumptament il·lícit dels fons, ni del seu ocultació a la Hisenda Pública.





En altres dos casos, el d'Álvaro Pérez 'el Bigotes' i Cándido Herrero, els fets que se'ls atribuïen han estat investigats en altres peces separades de Gürtel. Pel que fa a Jesús Merino, no s'ha acreditat el delicte contra la Hisenda Pública; mentre que respecte a Plácido Vázquez, el magistrat arxiva per prescripció dels delictes. També ha vist sobresegudes les actuacions el gestor de Correa Arturo Gianfranco Fasana.





La resolució del jutge, amb data d'aquest dilluns, explica que aquesta és l'última peça de Gürtel que quedava en fase d'instrucció, un macrocausa que s'ha centrat a investigar l'organització liderada per Correa, que va ser, des de finals de 1999 fins a 2009. , un "holding empresarial dedicat a l'organització d'esdeveniments, entre els quals es trobaven gran part dels que realitzava per al PP".





Ja s'han jutjat cinc de les peces en què va derivar el cas Gürtel, mentre que queden encara pendents quatre més. La referida a les irregularitats pels tripijocs en la contractació per a la retransmissió de la visita del Papa a València el 2006 ha començat precisament aquest dilluns.