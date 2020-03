Alemanya facilita la jornada reduïda pel coronavirus amb un pla d'ajudes a les empreses

Davant la magnitud de l'epidèmia el Govern alemany va acordar a la matinada d'aquest dimarts, una sèrie d'ajudes per a les empreses, com l'articulació de mecanismes compensatoris per a l'aplicació de jornada reduïda davant el miler de casos per coronavirus al país.





L'Oficina Federal d'Ocupació assumirà un 60% del sou net que deixin de percebre els treballadors de les empreses que hagin de recórrer a la reducció de la jornada laboral com a conseqüència del coronavirus. El règim de jornada reduïda es podrà implantar quant aquesta afecti a un 10% del total de treballadors.





El Govern pretén amb aquestes mesures evitar que es produeixin acomiadaments massius o reduccions de plantilla. La preocupació a Alemanya pels efectes econòmics de l'epidèmia és alta. Entre altres companyies, l'aerolínia Lufthansa ha anunciat ja una reducció de la seva capacitat del 50%, davant la previsible caiguda en la demanda de vols. El ministre de Sanitat, Jens Spahn, va recomanar la cancel·lació de tots els actes per als quals es prevegi una assistència superior a les 1.000 persones.





A Alemanya s'han cancel·lat certàmens com la Fira Internacional de Turisme de Berlín (ITB) o la Fira del Llibre de Leipzig però fins ara es van jugar tots els partits de la Bundesliga de futbol.