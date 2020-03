Els líders de la UE celebren un Consell per coordinar actuacions davant el coronavirus

Els líders de la UE celebren aquest dimarts un Consell Europeu monogràfic mitjançant videoconferència per coordinar actuacions sobre el Covid-19 després que l'impacte de l'brot de el nou coronavirus s'hagi augmentat a Europa.





El president de el Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat la reunió per videoconferència dels caps d'Estat i de Govern de la UE, que se celebrarà a partir de les 17.00 hores, amb l'objectiu de donar una resposta europea a el nou coronavirus.





"Necessitem cooperar per protegir la salut dels nostres ciutadans", ha indicat en un missatge al seu compte de Twitter sobre la reunió de Consell Europeu per intentar contenir les mesures sanitàries i la resposta econòmica.





En la trobada participarà per videoconferència el president de Govern, Pedro Sánchez, que ja s'ha posat en contacte telefònic amb alguns dels seus socis europeus per abordar de manera conjunta la coordinació d'estratègies davant de l'coronavirus.









Així, ha conversat amb la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, el primer ministre italià, Giuseppe Conte, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el mateix president del Consell Europeu.





Prèviament, el cap de l'Executiu també ha conversat amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i aquest mateix dimarts al matí presidirà la Comissió Interministerial sobre el Covid-19 a La Moncloa.





MESURES A ESPANYA I ITÀLIA





El Consell Europeu tindrà lloc un dia després que el Govern hagi anunciat que a Espanya s'ha elevat l'escenari d'alerta contra l'coronavirus, passant de contenció a "contenció reforçada", que conté mesures addicionals, com la suspensió de totes les classes de 0 anys fins a la universitat a Madrid, Vitòria i Labastida (Àlaba), ja que són "zones amb índex de transmissió alt".





Igualment, el Govern italià ha ampliat les mesures d'excepcionalitat per combatre el coronavirus a tot el país, amb la qual cosa queden prohibits tots els desplaçaments. "Tot Itàlia serà zona protegida. Ja no hi ha més àrea vermella, verda o groga. Tots els moviments estan prohibits, excepte per necessitats provades. En tot Itàlia", ha indicat el primer ministre italià, Giuseppe Conte.





En altres països europeus afectats com França i Alemanya, amb més d'un miler de casos positius cada un, les mesures de contenció no han estat tan dràstiques i s'han limitat a evitar les reunions multitudinàries i facilitar les ajudes a empreses.





EL PLA DE XOC DE SÁNCHEZ





Abans de la trobada, el president presidirà també la reunió de Consell de Ministres d'aquest dimarts, en què està previst que també es tracti la incidència del brot del nou coronavirus a Espanya, que ja ha deixat més d'un miler d'afectats i 28 morts.





El mateix Sánchez ha anunciat la posada en marxa d'un pla de xoc enfront de l'coronavirus, un paquet integral de mesures que transcendeixen l'àmbit econòmic, que l'Executiu vol coordinar amb la Unió Europea i els agents socials.





Des d'aquest mateix dimarts, el Consell de Ministres avaluarà i, si escau, aprovarà, determinades mesures, tot i que part d'aquest pla de xoc està condicionat per una sèrie de fites que tindran lloc al llarg d'aquesta setmana, el que aconsella esperar el seu desenvolupament abans que el Govern adopti certes decisions.