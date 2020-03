Els aïllats per coronavirus seran considerats de baixa per accident de treball

La portaveu del Govern central, Maria Jesús Montero, ha comparegut al costat del ministre de Sanitat, Salvador Illa i tots dos han exposat les mesures i la situació actual del coronavirus a Espanya. Illa ha afirmat que fins a les 13: 00 hi havia 1.622 casos detectats al país, i les persones en aïllament preventiu comptaran amb baixa per accident laboral.









El ministre de Sanitat ha anunciat l'aprovació d'un Reial decret llei perquè totes aquelles baixes laborals de persones que estiguin en aïllament preventiu per contagi per coronavirus siguin considerades com a malaltia professional, de manera que no afecti les seves nòmines.





Fins ara, faltar a la feina per estar en quarantena per coronavirus es qualificava com a contingències comunes.





Illa ha informat que ja hi ha hagut 35 persones mortes per coronavirus i que 101 estan sent tractades a l'UCI principalment estan concentrats a Madrid, País Basc i La Rioja. A més ha dit que 135 persones han estat donades d'alta fins ara i també s'han realitzat 17.500 proves de coronavirus.





Amb aquestes xifres a la mà, Salvador Illa, ha volgut posar de manifest "l'esforç del sistema nacional de salut. Però abans aquestes xifres ens obliguen a fer un pas més i ara ens trobem en una fase de contenció reforçades i hem decidit prendre algunes mesures d'àmbit nacional i altres específicament en les zones de transmissió significativa que són tres. La Comunitat de Madrid, Victòria i Bastida i la Rioja".





"En les Zones de Transmissió Significativa s'han pres mesures de comú acord amb les CCAA" ha afirmat Illa. "Mesures de distanciament del món educatiu, suspensió de les activitats educatives i sempre que sigui possible utilitzar mesures de teletreball, flexibilització dels horaris dels treballadors i també afavorir les reunions amb videoconferències".





A Espanya s'ha "fomentat l'increment de la cura de la gent gran, i les persones amb malalties cròniques han de limitar les seves sortides i la seva activitat social i d'higiene personal per evitar la transmissió" afegint Illa que "en la mesura del que sigui possible s'han d'evitar els viatges, si no cal s'ha d'evitar els viatges per evitar la transmissió de la malaltia".





Després de la celebració de el Consell de Ministres d'aquest dimarts s'ha "modificat la llei de mesures de salut pública perquè es proveeixi de tot tipus de productes al subministrament centralitzat per poder fer front a la petició dels experts en aquesta qüestió".





Ha confirmat el ministre a més que en coordinació amb els seus homòlegs italians "aquest govern i durant els propers 14 dies es prohibeixen els vols directes des de qualsevol aeroport espanyol a Itàlia i d'Itàlia a qualsevol aeroport espanyol".





Així mateix Illa ha anunciat que "totes les persones en aïllament preventiu es consideraran que tenen incapacitat temporal per accident de treball assimilada i s'han suspès tots els viatges de l'Imserso durant un mes".





Tots els esdeveniments esportius es "jugaran a porta tancada com la Lliga Santander i la Lliga ACB amb caràcter immediat o en qualsevol esdeveniment amb moviments important d'aficionats. La resta d'esdeveniments seran valorats per cada comunitat autònomes, cas a cas".





Finalment, Illa ha anunciat que el "nombre de mesures socials i econòmiques es segueixen estudiant a mesura que anem veient l'evolució d'aquest coronavirus".





LA PORTAVEU DEL GOVERN CRIDA A LA COL·LABORACIÓ DE TOTA LA SOCIETAT





Mª Jesús Montero, portaveu de el govern ha començat la roda de premsa afirmant que "a Espanya de vegades no apreciem el que tenim com tenir un dels millors sistemes sanitaris de el món que arriba a tots els racons del territori gràcies a l'Atenció Primària".









Així mims ha asseverat que en la lluita per la contenció del coronavirus "tots tenim un paper que complir i una responsabilitat individual. Tota la ciutadania ha de jugar un paper de forma coordinada amb prudència i proporcionalitat".





Montero ha explicat que "totes les mesures tenen una explicació científica i les que no es posen en marxa no estan acceptades encara. Però és important per a la societat que se sàpiga que les mesures que s'adopten són per protegir a la societat".





En aquest sentit ha parlat que "des del govern reforçarem la coordinació de l'executiu amb tots els ministeris i anem a mantenir la coordinació amb els governs regionals i també amb els governs del conjunt d'Europa", a més ha afirmat que "el president del govern ha parlat amb tots els portaveus polítics i els governs regionals".





"Tots hem de treballar de la mà des de la transparència, la coordinació i la prudència. Estem analitzant els indicadors econòmics amb els sectors afectats i el dijous el president de Govern es reunirà amb sindicats i empresaris per abordar un pla de xoc de mesures econòmiques des la rigorositat i sense alarmisme", perquè segons la ministra portaveu Montero "la prioritat d'aquest govern és mantenir la coordinació i l'estreta monitorització del coronavirus responent a criteris tècnics i evidències científiques. Cal deixar treballar als professionals de la salut i col·laborar i reconèixer la seva absoluta dedicació i serietat i rigor. Escoltem els experts i apliquem els seus consells".