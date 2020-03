Sánchez anuncia ajudes econòmiques a les pimes pel coronavirus

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat mesures de suport a les famílies treballadores amb fills afectats pel tancament de centres educatius, així com a les petites i mitjanes empreses amb l'objectiu de palliar les conseqüències del coronavirus.













Sánchez ha assegurat que el subministrament de medicaments està garantit i que hi haurà mesurades per a protegir l'ocupació en sectors que sofreixen caigudes temporals, com el transport o el turisme.Així mateix, ha promès donar suport a la liquiditat de les pimes amb línies de crèdit.





Sánchez ha comparegut aquest dimarts en roda de premsa des de la Moncloa després de participar aquesta tarda per videoconferència en un Consell Europeu extraordinari amb els líders de la Unió Europea per coordinar actuacions davant l'epidèmia.





Pedro Sánchez ha demanat en el Consell Europeu que es flexibilitzin les normes del Pacte d'Estabilitat i Creixement per poder prendre mesures fiscals per a afrontar la crisi del coronavirus i que les institucions de la UE proporcionin mecanismes per a dotar de suficient liquiditat a les petites i mitjanes empreses.





En el Consell s'han tractat altres mesures com destinar fons europeus a afectats que perdin les seves ocupacions, cosa que la Comissió Europea s'ha compromès a estudiar.





El Govern espanyol treballa en un pla de xoc, que estudiarà el dijous amb els agents socials, amb quatre objectius: fer costat a les famílies treballadors facilitant la reducció de jornades i amb ajudes per a la cura de menors després del tancament de centres educatius, mesures per a garantir el subministrament i la producció de medicaments i accés al material sanitari, mesures de flexibilitat laboral per a protegir les ocupacions i que les empreses no hagin de recórrer a acomiadaments i recursos per facilitar liquiditat a les pimes i que les "tensions de liquiditat temporal" no es tornin "problemes de solvència".





També ha esmentat, sense donar detalls, ajudes específiques per al transport i el turisme. "Per a combatre aquesta emergència de salut pública farem el que faci falta doni faci falta i quan faci falta i junts superarem aquesta crisi", ha dit Sánchez, que ha reconegut que encara hi haurà "setmanes difícils".





El president ha destacat que hi ha 101 països amb pacients afectats i ha remarcat que les mesures a prendre per contenir el virus es faran des de criteris científics. Ha ressaltat la necessitat que hi hagi una bona coordinació entre administracions atès que seran setmanes "difícils".





Sánchez ha estat contundent per dir que ens trobem davant d'una "emergència sanitària" i també ha estat clar a l'afirmar que "l'anem a superar". En aquest sentit, ha volgut donar un missatge de confiança i d'unitat a la ciutadania.