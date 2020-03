El COACAB celebrarà el seu 125 aniversari al SIL 2020 amb una potent Jornada Duanera

El Col•legi Oficial d'Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona (COACAB) commemora els seus 125 anys de vida amb una sèrie d'esdeveniments entre els quals destaca una Jornada Duanera que celebrarà dins el marc del SIL 2020, la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Mediterrani.





Aquesta Jornada tindrà lloc el 10 de juny de 9 a 14 hores i tindrà un caràcter obert per a tots els professionals interessats en assistir-hi. La decisió del COACAB d'integrar la seva Jornada Duanera dins el SIL posa de manifest que el Col•legi de Duanes considera el SIL un lloc òptim per citar al sector, ja que és el punt de trobada on es donen cita no només els professionals duaners sinó tots els relacionats amb el sector de la logística, transport, intralogística i supply chain.













La Jornada Duanera se celebrarà com a part dels actes commemoratius del 125 aniversari del Col•legi Oficial d'Agents de Duanes de Barcelona. "Complir 125 anys és una fita per a un col•lectiu com el nostre", ha afirmat Antonio Llobet, President del COACAB. "Els seus orígens es remunten a 1895, l'any que va néixer com a Associació d'Agents de Duanes. No va ser fins a 1923 que va adquirir caràcter de Col·legi per un Reial Decret pel qual es creaven els Col·legis als indrets que hi havia Duana i, en conseqüència, agents de duanes. Avui dia es tracta del major Col·legi de Duanes d'Espanya per nombre d'associats i per ingressos", ha explicat el president del COACAB.





Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i President del SIL, ha fet una valoració molt positiva a la celebració de la Jornada del COACAB dins del marc del SIL. “Per al Saló de la Logística és un honor que el Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona ens hagi triat com a marc per a celebrar la seva Jornada", ha expressat Navarro. "El SIL tracta d'oferir els temes més candents al sector amb una oferta de continguts el més atractiva possible i creiem que l'aportació de la Jornada Duanera serà molt positiva per a la propera edició del SIL".





Un dels principals temes sobre el qual versarà la Jornada organitzada pel COACAB dins el SIL és el de l'impacte del comerç electrònic en el sector duaner de la paqueteria. L'eclosió de l'ecommerce ha generat una sèrie de reptes en el sector duaner que ha hagut d'adaptar-se per establir criteris mínims de control i eficiència. A més, ha propiciat la creació d'un nou reglament per simplificar la normativa que s'aplica en la recaptació de l'IVA de les vendes del mercat on line, que entrarà en vigor el gener de 2021. Un altre tema que debatrà és el de l'aplicació de les tècniques informàtiques d'acord amb el Código Aduanero de la Unión (CAU), que ha fixat l'any 2025 com a data límit per adaptar els sistemes informàtics dels països connectats entre si. A més la Jornada oferirà sessions de màxim interès sobre les relacions comercials amb Xina, les barreres comercials o les garanties que estableixen els sistemes duaners, entre altres. Comptarà amb la presència de representants de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la Comisión Europea de Aduanas i del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT com speakers.





EL SIL CONGRESS ES RENOVA





Como cada any, el SIL 2020 organitza el SIL Congress, un dels esdeveniments formatius més rellevants del sector. Com a novetat en la present edició, el SIL Congress comptarà amb tres escenaris: un Teatre, on una sèrie de Inspirational Speakers tractaran en profunditat temes dirigits a directius i quadres de comandament d'empreses industrials; un espai de debats; i una sala on es tractaran temes d'interès d'actualitat del sector. Entre els temes que es debatran cal destacar aspectes relacionats amb la digitalització, el 5G, les noves tecnologies, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el paper de la dona en el sector, la ciberseguretat, l'emprenedoria, la indústria 4.0 o el Bréxit. Dins de la Cumbre Mediterránea de Logística y Transporte, que enguany arribarà a la seva divuitena edició, se celebrarà la primera edició de l'Africa Logistics Meeting.





La 22ª edició del SIL també acollirà la celebració de la Nit de la Logística i el lliurament dels Premis SIL que aquest any tindrà lloc el primer dia de la fira, dimarts 9 de juny. El SIL 2020 tindrà lloc del 9 a l’11 de juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira Barcelona.