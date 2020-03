Un jutge processa tres sospitosos d'una violació múltiple a Sabadell

El titular de Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) ha dictat ordre de processament a tres homes sospitosos d'una violació múltiple a Sabadell el 3 de febrer del 2019.









Després d'escoltar la declaració de la víctima, fer rodes de reconeixement i constatar resultats positius en les proves d'ADN, el magistrat dicta processar dos homes com a presumptes autors de delictes d'agressió sexual i un altre com a cooperador necessari o còmplice.





Dos d'ells estan a la presó provisional des de l'obertura de la causa i el magistrat manté les ordres de detenció europea i internacional sobre el tercer, que va fugir abans que es confirmés la seva vinculació per les proves d'ADN.





El jutge també ha demanat que els processats dipositin una fiança de 30.000 euros per les responsabilitats civils que se'ls puguin declarar.





Pels fets hi va haver un total de nou detinguts durant el febrer de 2019, i el jutge ha descartat processar els altres sis per no trobar indicis de criminalitat, i ha aixecat les mesures cautelars que els havia aplicat.





L'escrit del jutge relata que, la matinada del 3 de febrer, un dels presumptes autors va portar la dona a una nau a la carretera Terrassa, on ell i l'altre processat la van violar.