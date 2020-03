Ada Colau i Janet Sanz, aïllades pels contagis a l'Ajuntament de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, estaran aïllades durant 15 dies per contacte amb afectats pels casos de coronavirus a l'Ajuntament de Barcelona.





MÉS INFORMACIÓ L'Ajuntament de Barcelona aïlla a Jaume Collboni per possible contagi per coronavirus





En una roda de premsa aquesta dijous, la regidor de Salut, Gemma Tarafa, ha dit que Colau i Sanz se sumen als altres regidors del Govern municipal confinats: el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; el regidor de Pressupostos, Jordi Martí; la regidor de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, i la regidor de Mobilitat, Rosa Alarcón.



Hi ha cinc treballadors municipals que han donat positiu per coronavirus: la professora de la guarderia municipal EBM Gràcia, un treballador de l'Àrea d'Economia de l'Ajuntament, dos de l'Àrea d'Ecologia, i un de l'Àrea Jurídica.



Tarafa ha dit que hi ha un total de 145 treballadors municipals en aïllament preventiu: "Totes elles es troben molt bé o amb símptomes lleus".



"Si detectem un positiu procedim a buscar els seus contactes. Els contactes directes amb positius passen a aïllament preventiu i passen una enquesta epidemiològica, que ajuda a determinar si continuen o no en aïllament", ha afegit.



COLAU CONTINUA SENT ALCALDESSA



Ha subratllat que no s'ha previst una cadena d'alcaldes accidentals: "Ada Colau continua sent la nostra alcaldessa. Treballa des de la seva casa i ha coordinat aquest mateix dijous la Comissió de Govern de manera telemàtica. Continua treballant, igual que la resta de regidors aïllats".



Preguntada sobre si Colau es farà la prova per a determinar si té coronavirus, la gerent de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, ha dit que no se li realitzarà: "Fer una prova en una persona sana donarà negativa. No té sentit. No se li farà la prova si no hi ha símptomes".



Tarafa ha afirmat que les quatre comissions municipals d'aquest mes de març s'ajornaran, i ha dit que encara no s'ha decidit si se celebrarà o no el ple municipal.