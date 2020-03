​El Govern transfereix 2.800 milions a les comunitats i injecta 14.000 euros a pimes i autònoms

El Govern central ha aprovat per reial decret llei un primer paquet de mesures per pal·liar les conseqüències de la pandèmia mundial del coronavirus per tal de protegir l'activitat mèdica i hospitalària; reforçar l'atenció a les famílies; protegir l'ocupació, especialment les pimes i els autònoms; i donar suport al sector del turisme i el transport.





MÉS INFORMACIÓ L'OMS qualifica com a pandèmia el brot de coronavirus





Per protegir l'activitat mèdica i hospitalari, i garantir els mitjans necessaris, el Govern transferirà 2.800 milions d'euros a les comunitats autònomes perquè puguin destinar els recursos que considerin necessaris a l'atenció sanitària del coronavirus. Així ho ha expressat el president de Govern, Pedro Sánchez, aquest dijous a la Moncloa en una roda de premsa sense periodistes presencials per prevenir contagis.









A més d'aquests 2.800 milions, l'executiu mobilitza 1.000 milions d'euros corresponents als Pressupostos Generals de l'Estat del fons de contingència, per tal de destinar-los a intervencions sanitàries prioritàries.





D'altra banda, Sánchez ha assegurat que "anem a garantir el subministrament de medicaments i tot el material sanitari a preus assequibles", de manera que el Govern podrà regular els preus i marcar unes tarifes màximes.





Pel que fa a les famílies, es reforçarà l'atenció a les més vulnerables, especialment als nens i les nenes afectats pel tancament de centres escolars amb l'objectiu de proporcionar-los una alimentació correcta. Per a això, es destinaran 25 milions d'euros.





El Govern central concedirà a les pimes l'ajornament i fraccionaments dels deutes tributaris amb l'administració per un termini de sis mesos sense interessos que permetrà injectar 14.000 milions d'euros en liquiditat a pimes i autònoms.





"Cal superar la tempesta amb els menors estralls", ha afirmat Sánchez, qui ha lamentat que "moltes empreses, pimes i autònoms" s'estan veient afectats per l'emergència sanitària, amb la cancel·lació de comandes i la suspensió d'esdeveniments.





TURISME





El Consell de Ministres extraordinari d'aquest dijous ha aprovat flexibilitzar les normes d'assignació de franges horàries en aeroports ('slots') perquè les aerolínies puguin flexibilitzar les seves operacions davant la crisi del coronavirus.





L'Executiu destinarà 400 milions d'euros a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a fer costat a les empreses del sector turístic.





Quant a les mesures per a conservar el treball, s'ampliaran les bonificacions de la Seguretat Social dels treballadors fixos-discontinus del sector entre els mesos de febrer i juny.





Es retornarà l'import dels viatges de Turisme Social del Imserso que han estat cancellats, i Renfe també retornarà els diners de manera íntegra des del 16 de març.