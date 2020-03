L'OMS qualifica com pandèmia del brot de coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat que després dels elevats casos de contagi del nou coronavirus s'ha passat a qualificar de pandèmia del brot.









En roda de premsa, Tedros ha informat que el nombre de casos de Civid19 en les últimes dues setmanes s'ha multiplicat per 13 fora de la Xina, epicentre del brot de coronavirus, registrant més de 118.000 casos en 114 països i 4.291 persones morts.





"L'OMS ha estat avaluant aquest brot durant tot el dia i estem profundament preocupats tant pels nivells alarmants de propagació i gravetat, com pels nivells alarmants d'inacció. Per tant, hem avaluat que el Covid19 pot caracteritzar-se com una pandèmia", ha dit.