L'OMS eleva a "molt alt" el risc de propagació de virus

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat que s'ha elevat a "molt alt" el risc de propagació del nou coronavirus, després dels casos de brot que s'han detectat en els últims dies en països com Itàlia o l'Iran.









"L'augment continu en el nombre de casos i el nombre de països afectats en els últims dies són clarament preocupants", ha dit durant la roda de premsa que ofereix diàriament a Ginebra.





A més, Tedros ha informat que s'han exportat 24 casos del nou coronavirus d'Itàlia a 14 països i que 97 casos s'han exportat de l'Iran a 11 països, mentre que el recompte de noves infeccions de la Xina ha assolit el nivell més baix en més d'un mes.





"El que veiem en aquest moment són epidèmies vinculades amb el nou coronavirus en diversos països, però la majoria dels casos encara no es poden rastrejar a contactes coneguts o grups de casos", ha dit el director general de l'OMS.





Dit això, Tedros ha assegurat que encara no s'està veient evidència que el virus s'estigui propagant "lliurement" a les comunitats, de manera que mentre segueixi així existeix, segons la seva opinió, la possibilitat de "contenir" la infecció.





Tot i això, ha avisat que per a això cal prendre mesures "enèrgiques" per tal de detectar ràpidament els casos, aïllar-los, atendre els pacients i rastrejar els seus contactes. "Com vaig dir ahir, hi ha diferents escenaris en diferents països, i diferents escenaris dins d'ell mateix país. La clau per contenir aquest coronavirus és trencar les cadenes de transmissió", ha postil·lat Tedros.