​Tanquen 25.000 bars, restaurants i discoteques a Catalunya

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) calcula que la instrucció de la Generalitat per suspendre esdeveniments amb un aforament superior a 1.000 persones afecta des d'aquest dijous més de 25.000 bars, restaurants i locals d'oci nocturn a Catalunya.









En un comunicat, la patronal d'oci nocturn ha assenyalat que la instrucció també limita a un terç de l'aforament els espais on caben menys de 1.000 persones, per la qual cosa "afecta no només les activitats recreatives musicals de sales de festes i discoteques sinó també a les activitats de bar musical" i altres activitats de restauració amb menys ocupació.





La mesura s'ha adoptat per 15 dies i es pot prorrogar segons com evolucioni la pandèmia, i Fecasarm preveu que causarà "milions de pèrdues en el sector perquè molts locals ja havien venut totes les entrades i tenien moltes reserves a zones VIP".





També preveu que deixarà sense feina molts treballadors temporals i ha explicat que "alguns locals ja s'han afanyat" a presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO).





Fecasarm ha demanat ajudes fiscals i laborals així com la reducció i ajornament d'impostos i quotes a la Seguretat Social, agilitar els ERTO i la "creació urgent" de línies de finançament.