El Govern Basc declara l'alerta sanitària davant la pandèmia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciat aquest divendres l'activació de la 'Declaració d'Alerta Sanitària' a Euskadi 'amb motiu de la pandèmia per coronavirus, una mesura que es complementarà amb la posada en marxa del 'Pla de Protecció Civil'. "Encara no hem passat el pitjor", ha dit.









Urkullu ha realitzat aquest anunci després d'una reunió extraordinària del Consell de Govern celebrada aquest dimecres, en la qual s'ha analitzat la situació de la pandèmia per coronavirus i les mesures per combatre aquesta crisi sanitària a Euskadi.





En una intervenció sense presència de periodistes, que hauran de plantejar les seves preguntes a lehendakari per via telemàtica, Urkullu també ha donat a conèixer que assumeix la direcció única de protecció civil davant la situació d'emergència.





En aquest sentit, ha recordat l'article 8 de la Llei de Gestió d'Emergències del País Basc obre la porta a la possibilitat d'aplicar mesures "que afectin drets de la ciutadania en els termes establerts per les lleis, així com adoptar mesures d'obligat compliment per als seus destinataris".





Aquest article assenyala que entre aquestes possibles mesures, es troba "el confinament de persones en els seus domicilis o en llocs segurs", l'"evacuació o allunyament de les persones dels llocs de perill", la "restricció d'accés a zones de perill o a zones d'operació", i "la limitació o condicionament de l'ús de serveis públics i privats o el consum de béns".





També es recull en aquest article la possibilitat de "limitació o prohibició d'activitats en llocs determinats i obligació d'adoptar precaucions, prevencions o comportaments concrets".





Totes aquestes mesures, segons es recull en la llei, i tal com ha recordat el mateix Urkullu, tindran una vigència "limitada estrictament al temps necessari per a afrontar l'emergència, hauran de ser proporcionades a l'entitat del risc i no donaran dret a cap indemnització".