Els funcionaris de presons catalanes se senten desprotegits contra el coronavirus

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia ha acordat mesures preventives per afrontar la crisi del coronavirus a les presons. Tanmateix, els sindicats han rebut amb fredor i fins i tot indignació el pla desplegat per la Generalitat, que no ha evitat que ja es detecti un positiu en una presó catalana.





El portaveu d'UGT, Xavier Martínez, explica a Catalunyapress que el principal problema de les mesures de prevenció és que "no venen acompanyades del material necessari per implementar-les". Martínez detalla que "ni hi ha el personal penitenciari ni sanitari suficient per atendre la crisi, ni tampoc disposem de suficient material de contenció individual, com mascaretes o gel desinfectant".





L'organització sindical considera que s'hauria d'actuar de forma "dràstica", com s'ha fet a Itàlia, per evitar que "es produeixi una situació de risc a les presons catalanes que porti a més contagis".





Tampoc s'ha contemplat la flexibilització de la situació dels reclusos amb bon historial i conducta (per exemple els que tenen tercer grau), que permetria que es quedessin a casa a través de permisos extraordinaris durant el temps que duri la crisi.





Per la seva banda, Alberto Gómez, representant de Csif, coincideix en que hi ha una falta de mesures de cara als propis funcionaris: "s'han pres mesures de cara a prevenir i aplacar la possibilitat de contagi entre els interns, però no es té en compte els funcionaris ni se'ns informa".





MESURES INSUFICIENTS SEGONS ELS SINDICATS





El Govern ha dissenyat un pla d'actuació per afrontar la propagació del virus en les catorze presons catalans. La primera iniciativa consisteix en restringir la sortida d'interns dels centres penitenciaris per dur a termes activitats fora de les instal·lacions. Així mateix, també es suprimeixen les activitats que es fan a l'interior de les presons i que comporten l'accés de grups de fora dels equipaments.









Algunes de les activitats cancel·lades son la cursa solidària Corre en Gran, prevista per al dia 22 de març i organitzada per Brians 2, o la festa organitzada per l'entitat de reinserció ARED que s'havia de desenvolupar a l'interior de Brians 1 amb motiu del Dia de la Dona.





També s'han ajornat els trasllats entre diferents centres de la Generalitat o cap a centres d'altres comunitats autònomes. Al mateix temps, s'han ajornat els vis a vis íntims i familiars a partir del dissabte 14, i mantenir les comunicacions en els locutoris a través de cristalls. A canvi, els presos podran fer un total de 15 trucades de vuit minuts cada setmana, quan habitualment només disposen de deu.





El que no s'ha plantejat el Departament, com assenyala UGT, és facilitar la conciliació familiar dels treballadors, molts d'ells amb menors a càrrec i que no rebran permisos per treballar a casa com si s'ha fet en les presons de règim general gestionades per l'administració central.





PRIMER POSITIU D'UNA FUNCIONÀRIA





El primer positiu en coronavirus en una presó ha estat el d'una dona, funcionària de vigilància penitenciària, qui ha presentat símptomes aquest divendres.





A més, hi ha vuit casos sospitosos a les presons catalanes, quatre empleats i quatre presos: els treballadors s'han quedat a casa i dos interns estan aïllats en celles, mentre que els altres dos, que estan en règim obert, romanen a les seves cases.