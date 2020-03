Aïllen Jordi Sànchez a Lledoners pel Covid-19

L'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez està aïllat des de dijous al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), per haver estat en contacte amb un possible afectat de coronavirus.









La Crida Nacional per la República ha afirmat que el dirigent independentista "es troba perfectament i és d'esperar que el test sigui negatiu".





Fonts penitenciàries han concretat que és "un aïllament preventiu per un possible cas de coronavirus".





Sànchez es troba reclús a la presó per impulsar l'1-O, però en els últims dies ha pogut sortir de presó en virtut de l'article 100.2 per realitzar un voluntariat.





Sànchez ha assegurat via Twitter que no té cap símptoma i es troba bé, i ha agraït la feina dels professionals de la presó de Lledoners i de l'Hospital de Manresa.





"Des d'ahir a la nit estic en infermeria seguint el protocol per a aïllar qualsevol focus potencial de coronavirus. No tinc cap símptoma, em trobo bé. Gràcies, professionals de Lledoners i l'Hospital de Manresa per la vostra professionalitat. Vencerem la pandèmia!", ha expressat.