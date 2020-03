Les energètiques flexibilitzen els pagaments de factura i suspenen els talls de llum

Les companyies elèctriques com Endesa, Naturgy i Iberdrola prenen mesures davant la pandèmia del coronavirus per garantir el subministrament als ciutadans amb flexibilitat en els pagaments i suspenent els talls per impagament.





Endesa ha procedit els talls de llum per impagament sense distincions. Iberdrola ha posat en marxa un pla per permetre que els seus clients poden fraccionar el pagament de les factures de llum, gas i altres serveis energètics fins a dotze mesos.





Naturgy ajornarà el cobrament de les factures de llum i de gas dels seus clients que són autònoms i pimes perquè puguin fer millor front als problemes econòmics que puguin patir per la crisi del coronavirus.





Així, fins a 25.000 pimes, micropimes, autònoms o petits negocis poden abonar els seus rebuts de llum i gas a la segona part de l'any. Naturgy es farà càrrec de el cost d'aquestes factures durant aquests mesos.