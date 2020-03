L'Exèrcit, preparat per mobilitzar-se davant el coronavirus

L'Exèrcit es troba preparat per fer front a la pandèmia del coronavirus ja sigui tallant carreteres, actuant en hospitals o fent desinfeccions.













El president de Govern, Pedro Sánchez, ja va dir que anava a "mobilitzar tots els recursos del conjunt de l'Estat" amb l'objectiu de protegir la salut dels ciutadans. Això inclou recursos econòmics, sanitaris, civils i militars.





Es tractaria de la primera vegada que les Forces Armades assumeixin una funció d'aquest tipus davant la crisi del coronavirus.





Aquests dies hi ha hagut agents del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil a Haro (la Rioja) amb uniforme de protecció NBQ per acostar-se als domicilis dels veïns infectats.





Ara es tractaria d'incorporar l'Exèrcit de Terra, que compta amb ensinistrament davant amenaces nuclears, biològiques i químiques. La unitat més especialitzada és el Regiment de Defenda NBQ 'València' número 1, que està formada per uns 350 efectius.





Compta amb Vehicles de Reconeixement d'Àrees Contaminades, un laboratori mòbil, estacions de descontaminacions de vehicles, i personal, així com equips de protecció individual, preses de mostres i equips sanitaris d'aïllament.





També la Unitat Militar d'Emergències (UME) compta amb transport, material i personal adequat per fer front a crisis biològiques.





El Ministeri de Defensa va confirmar divendres que suspèn els exercicis i maniobres dels Exèrcits de Terra, Mar i Aire en el marc de les mesures posades en marxa pel Govern per contenir el brot de COVID-19 a Espanya.





Fonts del departament que dirigeix Margarita Robles han confirmat la suspensió de totes les maniobres a les Forces Armades després de l'anunci de declaració de l'estat d'alarma al país.





Defensa ja havia anunciat que la suspensió dels cursos en els centres de la Comunitat de Madrid i l'ajornament de tots els actes de jura de bandera previstos per a les pròximes setmanes com a mesura de seguretat per evitar la propagació del coronavirus per evitar el risc que pot suposar la congregació de centenars de persones per a aquests actes, a més dels desplaçaments de personal civil i militar que comporten.





Així mateix, aquest Ministeri imposarà flexibilització de la jornada laboral, teletreball o fins i tot absentar dels seus llocs en els casos en què sigui "imprescindible" per al seu personal.