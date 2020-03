Renta't les mans després de tocar diners

Tota precaució és bona per evitar el contagi de coronavirus i per això el Govern basc ha estat el primer a acordar que no es podran realitzar pagaments amb monedes ni bitllets en els autobusos i taxis de la regió. El mateix passa amb els conductors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que deixen de vendre bitllets en els autobusos.













Es tracta d'un exercici de responsabilitat, davant del dubte, i són diverses les autoritats que recomanen el pagament amb targeta, per protegir treballadors i usuaris.





Són les monedes i els bitllets un focus de contagi? Sí, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). No obstant això, el risc de contagi és baix.





La lògica indica que, en passar per diverses mans, els diners poden contenir tot tipus de bacteris i virus, per la qual cosa és recomanable rentar-se o desinfectar-se les mans, sobretot si estàs a punt de menjar.





Sense crear alarmismes, però prenent precaucions, l'OMS diu que el coronavirus pot sobreviure en superfícies algunes hores. Un objecte pot resultar contaminat si una persona infectada tus sobre d'ell o si el toca.





En països com la Xina i Corea del Sud ja han procedit a desinfectar i aïllar diners en efectiu per evitar contagis, encara que es preveu que es posin en circulació.





La conclusió és que si bé no és el més gran dels problemes, és aconsellable tenir cura i rentar-se les mans després de tocar efectiu, així com evitar passar la mà per ulls, nas i boca.