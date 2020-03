L'estat d'alarma limita la lliure circulació a Espanya a partir de dilluns

El Govern central ha limitat la lliure circulació dels ciutadans a tot Espanya a partir de dilluns com a mesura per frenar l'expansió de la pandèmia del coronavirus.









Així es reflecteix en el decret que ha aprovat aquest dissabte el Consell de Ministres extraordinari, que només permet els moviments en determinats casos.





El decret estableix que les persones només podran circular per les vies d'ús públic en vuit supòsits, entre els quals es troba l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.





Així mateix, es permet sortir al carrer per assistir a centres sanitaris, per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, o per tornar al lloc de residència habitual.





També es permet sortir per a l'assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, per acudir a entitats financeres, "per causa de força major o situació de necessitat", o per "qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada".





El Govern central limita la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic, i només permetrà aquest tipus de desplaçaments per a la realització de les activitats anteriorment esmentades, o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.





En els desplaçaments permesos, els ciutadans hauran de respectar "les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries".





En aquest sisè article del reial decret també s'atorga al ministre de l'Interior la capacitat de "acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius".





"Quan les mesures a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors s'adoptin d'ofici s'informarà prèviament les Administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària", afegeix.





Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària "garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat".





Totes aquestes restriccions en la circulació seran efectives a partir de les 8.00 hores del dilluns 16 de març, encara que la resta de mesures del decret sí que entraran en vigor en el moment de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE).





Queda exempt de sotmetre's a aquestes limitacions a la llibertat de circulació "el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya".