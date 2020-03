Sánchez preveu que la setmana vinent hi hagi 10.000 afectats i decreta l'estat d'alarma durant 15 dies

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comentat que, previsiblement, en la setmana vinent hi hagi a Espanya unes 10.000 persones afectades pel nou coronavirus, del qual ara com ara s'han recontado més de 4.000 casos i 120 morts.





Així ho ha assenyalat en una declaració institucional des de la Moncloa en la qual ha anunciat que aquest dissabte se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari per a decretar l'estat d'alarma' a Espanya a causa de la "ràpida" propagació del coronavirus.





En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que el Govern farà "tot el possible" per protegir la salut dels ciutadans i garantir que tinguin unes condicions de vida "adequades" mentre es frena la pandèmia del Covid19.





No obstant això, el president del Govern ha fet una crida a la societat i, especialment, a les persones majors, als qui ha demanat que extremin les precaucions i evitin estar en espais públics, i als joves, als quals ha sol·licitat limitar la seva activitat social ja que poden actuar com a transmissors de la malaltia.





"Cal seguir rigorosament les recomanacions dels experts i col·laborar units amb la més absoluta disciplina social. Farem el que faci falta, quan faci falta i on faci falta. La victòria depèn de cadascun de nosaltres, l'heroisme consisteix també a rentar-se les mans i quedar-se a casa", ha resolt Sánchez.





L'estat d'alarma és una de les situacions extraordinàries a les quals l'Executiu pot recórrer segons l'article 116 de la Constitució Espanyola. Durant 15 dies prorrogables i sempre amb l'autorització expressa del Congrés dels Diputats, es poden prendre les següents mesures:





1) Limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en determinades hores i llocs.





2) Practicar confiscacions temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries.





3) Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats.





4) Limitar o racionar l'ús de serveis o el consum d'articles de primera necessitat.





5) Impartir les ordres necessàries per a assegurar el proveïment dels mercats i el funcionament dels serveis productius.





Així mateix, l'estat d'alarma permet coordinar les funcions de totes les forces de seguretat de l'Estat sota un únic comandament (Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i locals), així com imposar sancions als ciutadans en cas que incompleixin les indicacions requerides per l'administració.









Sánchez ha comunicat aquesta decisió al Rei Felip VI i a les forces polítiques, i aquesta tarda parlarà amb els presidents de les comunitats autònomes, als quals ha agraït per endavant el seu treball i comprensió.





El cap de l'Executiu no ha descartat que s'aconsegueixin els 10.000 contagis i ha explicat que la declaració de l'estat d'alarma "permet mobilitzar al màxim els recursos materials per a combatre el virus", però ha insistit també a cridar a la responsabilitat individual per a contenir-lo.





En les últimes hores, comunitats com Madrid, Catalunya o el País Basc estan adoptant mesures que van més enllà de les recomanades pel Govern central per a contenir l'expansió del virus, com el pròxim tancament de tots els negocis d'hostaleria a partir del dissabte a Madrid, el confinament d'Igualada o la declaració de l'emergència sanitària a Euskadi.