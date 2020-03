CEOE i sindicats aborden amb el Govern central la flexibilització dels ERTOs per afrontar el coronavirus

Les patronals CEOE i Cepime i els sindicats CCOO i UGT han acordat aquest dijous mesures extraordinàries per a respondre a l'impacte del coronavirus en empreses i treballadors i les han plasmat en un document enviat al Govern central, amb el qual s'abordaran en els propers dies la flexibilització dels expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs).





Així ho han anunciat els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, i els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, en diferents compareixences posteriors a la reunió telemàtica entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, diversos vicepresidents i ministres amb els agents socials davant la crisi del coronavirus.





Les dues parts entenen que les possibles situacions i contingències derivades d'aquesta pandèmia no compten amb una resposta suficient en l'actual normativa laboral i de Seguretat Social. No obstant això, les parts han assenyalat que s'han emplaçat a abordar aquesta situació durant els propers dies. En canvi, no s'han destacat noves mesures per fer front a l'impacte econòmic de virus, tal com havia anunciat Sánchez durant el Consell de Ministres extraordinari.





El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmat que "ara per ara és una crisi temporal en el temps", pel que ha indicat que cal treballar amb decisions "extraordinàries, transitòries i temporals" i adoptar-les en funció dels esdeveniments, ja que "la situació no és la mateixa ara que fa una setmana".





Garamendi ha explicat que s'ha arribat a un acord en el pla laboral relatiu als ERTOs amb la finalitat que "treballadors i empresa realment no pateixin i puguin mantenir-se en el temps" un cop passi el Covid-19. Concretament, ha explicat que es va a treballar per agilitzar els tràmits dels ERTOs i la possibilitat que es puguin emprendre amb efecte retroactiu, però ha insistit que s'haurà de dur a terme de forma gradual, a mesura que augmenti el problema.





A la patronal entenen que hi ha un compromís del Govern central per flexibilitzar els ERTOs, ja que "cal fer un cos legal que paraula a paraula expliqui el fons de l'assumpte", cosa que "no es fa en una hora". "Totes les intervencions dels ministres han estat de suport al diàleg bipartit i a el plantejament conjunt. Entenem que faran seves les propostes d'aquest diàleg", ha emfatitzat per la seva part Cuerva.









També han indicat que el fons extraordinari per a atendre els possibles ERTOs i les baixes laborals per accident treball derivades dels aïllaments pel coronavirus haurà de "compassar a el temps que duri el problema", si bé han recordat que el BCE i els instruments de la UE hauran d'actuar de manera coordinada en la prestació de fons.





En aquest sentit, Garamendi ha opinat que el tipus d'interès del BCE hauria de ser el 0%, com va succeir l'any 2012 amb l'ajuda financera de 100.000 milions. L'acord també recull una taula de seguiment setmanal amb la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.





En qualsevol cas, Garamendi i Cuerva han demanat aplicar mesures de manera "real i eficient". "Volem màxima agilitat, celeritat i urgència", ha postil·lat Cova, que ha precisat que els empresaris demanaran "flexibilitat en les plantilles".





TELETREBALL, RELAXACIÓ DEL DÈFICIT I NO PUJAR IMPOSTOS





De la mateixa manera, Garamendi ha defensat que les empreses segueixen les recomanacions de Sanitat "estrictament", com potenciar el teletreball, tot i que ha precisat que "no en totes les empreses es pot fer".





Al seu torn, ha demanat que no s'aprovin les pujades d'impostos previstes i que hi hagi una relaxació dels objectius de dèficit per afrontar la crisi, "no per a altres coses", a el temps que ha demanat solucionar el problema de la morositat, ja que el primer paquet va posar en circulació 33.000 milions pendents als proveïdors.





"Els empresaris, grans, mitjans, petits i els autònoms estem tractant l'assumpte amb unitat d'acció i sentit de responsabilitat amb el Govern central i els partits, amb la societat", ha conclòs.





ELS SINDICATS DEMANEN MESURES PER EVITAR IMPACTE EN TREBALLADORS





De la banda sindical, Sordo (CCOO) ha afirmat que el Govern central està en disposició de negociar i parlar tant dels ERTOs de manera "immediata", tot i que no s'ha tancat data.





Sordo també ha assenyalat que el control sobre les causes dels ERTOs ha de ser necessari, perquè "no es pot obrir una porta perquè s'acabin prenent mesures que no corresponen als motius de la crisi sanitària". "Agilitat, sí, però també amb garanties i intervenció sindical per evitar que això es vagi per on no s'ha d'anar", ha remarcat.





L'impacte econòmic de les mesures plantejades pels agents socials dependrà de com evoluciona la crisi sanitària, ha precisat Sordo, que també ha afirmat que Sánchez ha posat damunt de la taula la "absoluta prioritat" de reformar els serveis sanitaris.





Per la seva banda, Álvarez (UGT) creu que s'hauria d'haver abordat ja la regulació dels ERTOs, i sinó en dies, perquè s'estan produint expedients i els sistemes tradicionals no estan pensats per a una situació d'emergència. De fet, creu que s'hauria d'aprovar en el Consell de Ministres de dimarts que ve.





A més, ha aclarit que no hi ha un moment incontrolat de ERTOs i que la proposta de flexibilitzar té "absolutes garanties", perquè ha de passar pel control sindical i "no es va a donar autorització a cap que no estigui plenament justificat i immers en les empreses afectades per aquesta crisi de caràcter sanitari ".





Tant Sordo com Álvarez han coincidit que el Govern espanyol ha de prendre mesures destinades a la classe treballadora d'Espanya per esquivar la paralització de l'activitat econòmica. Segons Sordo, enfrontar-se a la crisi provocada pel coronavirus no va de baixar impostos, com es va fer en la crisi financera, sinó de "mobilitzar recursos per contrarestar l'impacte de la crisi".





Per la seva banda, Álvarez ha afirmat que aquesta és "la segona gran crisi després de la financera" com a conseqüència de la globalització i ha demanat que no es miri cap a un altre costat i ha instat la Comissió Europea a que doni una resposta col·lectiva i genera un fons per fer front a les necessitats.





Preguntats sobre per què no s'ha aprovat en el Consell de Ministres d'avui la prestació extraordinària per a pares que va anunciar ahir el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, Sordo ha afirmat que hi ha voluntat d'abordar-i que aquesta és una mesura que té molt impacte econòmic i que es vol quantificar econòmicament i posar-la en relació amb la despesa de la política sanitària.





QUART TAULES DE DIÀLEG PERMANENTS





Sobre l'altre motiu pel qual s'ha celebrat aquesta reunió, que era impulsar el diàleg social, i que estava agendat des de fa setmanes, els agents socials han anunciat que s'han creat quatre taules permanents i una temporal.





La temporal serà per abordar la situació provocada pel coronavirus, mentre que a les altres quatre es debatrà de la reforma laboral, regulació laboral, igualtat en el món de la feina i salut laboral, de la formació professional i la seva reforma profunda, de la Seguretat social, pensions i protecció social i, finalment, en una altra d'elles es parlarà de polítiques sectorials, industrials i de transició.





La idea és establir un marc de concreció permanent on s'aborden totes les matèries transcendents d'aquestes qüestions. "El diàleg social no són tertúlies, sinó que tracta de tenir una agenda i un termini per a resoldre situacions i perquè hi hagi respostes que es tradueixin en lleis que millorin la vida de la gent", ha deixat clar Sordo.