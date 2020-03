Marlaska assumeix el control de policies autonòmiques i locals

El Consell de Ministres d'aquest dissabte ha facultat el titular de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per prendre el control de les policies autonòmiques i locals en aplicació de l'estat d'alarma per fer front a l'expansió d'brot de coronavirus (Covid-19) .













Pot acordar d'ofici el tancament de carreteres o la restricció de vehicles i els agents de l'autoritat identificar persones o suspendre activitats si contravenen les prohibicions, a més de ser mobilitzats al costat de les Forces Armades per garantir el subministrament alimentari.





"Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de titular del Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest Reial decret, en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa", segons consta en l'esborrany de Reial Decret.





En Govern central avisa que "la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions". Fixa que les comunitats autònomes amb policia pròpia, com Catalunya o el País Basc, han d'establir mecanismes de coordinació a través de les Juntes de Seguretat.





L'objectiu és complir amb l'ordre de limitar la circulació de persones només en vuit supòsits, entre els quals es troba l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat o per a l'assistència a centres sanitaris o la cura de malalts o persones dependents.





Interior torna a assumir, d'acord amb l'esborrany, la coordinació de cossos autonòmics dos anys i sis mesos després del referèndum de l'1-O. El 23 de setembre de 2017 La Fiscalia va designar a coronel de la Guàrdia Civil i alt càrrec d'aquest departament, Diego Pérez de los Cobos, com "director tècnic" de la coordinació de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil a la finalitat de que s'evités la votació. Un mes després es va cessar el Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





D'acord a l'esborrany de Reial Decret dut al Consell de Ministres aquest dissabte per frenar el brot de coronavirus, els agents de l'autoritat poden practicar "comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments" per comprovar que s'estan complint les restriccions .





Per garantir el subministrament alimentari, l'autoritat competent pot reclamar la participació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat -així com les Forces Armades- per garantir el subministrament alimentari. Quan sigui necessari, a més, es poden establir corredors sanitaris per permetre l'entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes.





Els serveis d'intervenció i assistència a emergències de protecció civil definits en l'article 17 de la Llei 17/2015 de el Sistema Nacional de Protecció Civil actuaran també sota la dependència funcional del ministre Grande-Marlaska. A més, per "l'eficaç compliment de les mesures", el titular del Interior pot "requerir l'actuació de les Forces Armades, de conformitat amb el que preveu l'article 15.3 de la Llei Orgànica 5/2005 de la Defensa Nacional".





En l'apartat de la limitació de moviments, s'inclou un article que faculta el Ministeri del Interior per "acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l' accés de determinats vehicles pels mateixos motius ".