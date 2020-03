Catalunya inicia un assaig clínic per tractar el coronavirus

Alba Vergés, consellera de Salut, ha anunciat que aquest dilluns començarà a Catalunya un assaig clínic per tractar el coronavirus.









Aquest és el primer assaig que es fa a la comunitat catalana i servirà tant per a persones que han donat positiu per coronavirus com per als que han tingut contacte amb ells.





En el cas de les persones que han donat positiu en el test, se'ls donarà un antiretroviral per baixar la càrrega vírica i que, per tant, deixin de transmetre el virus, mentre que en el cas dels que han tingut contacte amb els positius es buscarà que no arribin a desenvolupar el Covid-19.





Sobre estigui assaig s'hauran dades dels resultats dins de 21 dies. "Pot ser un canvi important", ha informat la consellera catalana.