El Govern central declara l'estat d'alarma i s'erigeix com a autoritat única en tota Espanya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte l'estat d'alarma, que afecta a tot el territori espanyol. amb l'objectiu d'evitar contagis per coronavirus. "Les mesures són dràstiques i tindran conseqüències", ha assenyalat després d'un consell de ministres de més de sis hores.









L'autoritat competent serà el Govern d'Espanya durant aquests 15 dies a partir d'aquesta nit, quan es publica el reial decret en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Les autoritats competents seran els ministres de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Foment, José Luis Ábalos, i Sanitat, Salvador Illa.









Els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i tots els cossos policials autonòmics i locals quedaran sota les ordres directes del ministre de l'Interior.





CONFINAMENT A CASA





El Govern central ha limitat la lliure circulació dels ciutadans en tota Espanya com a mesura per a frenar l'expansió de la pandèmia del coronavirus i només permet els moviments en determinats casos.





El decret estableix que les persones només podran circular per les vies d'ús públic en vuit supòsits, entre els quals es troba l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. Es permet sortir al carrer per a assistir a centres sanitaris, per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, o per tornar al lloc de residència habitual.





També es permet sortir per a l'assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, per a acudir a entitats financeres, "per causa de força major o situació de necessitat", o per a "qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.





Es limita la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic, i només permetrà aquest tipus de desplaçaments per a la realització de les activitats anteriorment esmentades, o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.





EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA





Espanya, ha dit Sánchez, s'enfronta a una "emergència de salut pública que requereix de decisions extraordinàries" i ha recordat que la situació és dinàmica i no estàtica, la qual cosa obliga a prendre decisions en funció de com evoluciona el coronavirus.





"Ara mateix l'escenari és molt canviant, però és evident que l'impacte econòmic serà gran", ha admès Sánchez. Ha reconegut que "desgraciadament" hi haurà moltes persones damnificades i ha apel·lat a actuar conjuntament perquè els danys siguin el menors possibles.





En aquest sentit, sosté que al Govern central no li tremolarà la mà per a prendre totes les mesures necessàries per a "guanyar al virus" i "posar en el centre de les nostres prioritats la salut de les persones".





DEMANA DEIXAR AL MARGE LES DIFERÈNCIES POLÍTIQUES







El president ha demanat als presidents de les comunitats autònomes, amb els qui el diumenge té una reunió telemàtica, que deixin al marge les diferències i se situïn al costat de l'Estat. Aquestes declaracions es dirigeixen especialment a la Generalitat de Catalunya, que ha criticat que Sánchez pretengui recentralitzar competències que corresponen al Govern català.





"No hi ha colors polítics, ni ideologies, ni territoris, sinó que els ciutadans són el primer", ha sentenciat Sánchez, per demanar després coordinació i unitat amb la finalitat de palliar els efectes de la pandèmia.





ECONOMIA







El Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte no ha aprovat finalment noves mesures econòmiques dins del pla de xoc que ja va anunciar el Govern per fer front a l'epidèmia del coronavirus i serà en la seva pròxima reunió del dimarts quan les aprovi.





Sánchez ha anunciat que s'ha acordat implementar en el pròxim Consell de Ministres quatre grups de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes del coronavirus. Es tracta de mesures de suport a treballadors, empresaris, autònoms, famílies i col·lectius més vulnerables; suport a la flexibilització dels mecanismes d'ajustos de plantilla (ERTOs) per a evitar acomiadaments; suport d'activitat econòmica per a garantir la liquiditat a conseqüència de l'emergència econòmica i suport a la recerca.





Entre les mesures anunciades que encara estan pendents d'aprovació, figuren la prestació per als pares que hagin de renunciar en renunciar a la feina per a cuidar als seus fills o ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a les empreses que es vegin afectades.