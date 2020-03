Sánchez ha deixat fora del "Govern d'excepció" als ministres de Podem

Després de set hores de treball, amb una pausa de mitja hora per dinar, s'ha visibilitzat el difícil encaix de boixets dins el govern de coalició Sánchez-Iglesias. Va haver-hi discussió i aquesta va ser acarolada perquè al final el President Sánchez posés damunt la taula que l'important és "anar tots a la una" davant de l'enemic de tots "el coronavirus".













El decret d'estat d'alarma que el Govern esperava aprovar al migdia d'aquest dissabte es va trobar amb un obstacle inesperat i va retardar la compareixença de Pedro Sánchez fins a les nou del vespre, les fortes discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem sobre què fer per afrontar l'epidèmia de coronavirus, però sobretot pel pla de xoc econòmic.





El president Sánchez va deixar clar, durant la declaració institucional telemàtica al Palau de la Moncloa, que l'estat d'alarma afecta tot el territori espanyol durant 15 dies i que podrà prorrogar-se amb la convalidació del Congrés dels Diputats.





El vicepresident Pablo Iglesias, que va acudir a la reunió de forma presencial tot i trobar-se en quarantena, contravenint per tant les indicacions que s'han fet a la població en casos semblants, va defensar respectar algunes de les competències en Sanitat, Interior i Transports tant a Catalunya com al País Basc, que ara passaran a ser controlades pel govern espanyol.





Iglesias ha insistit que les denominades "comunitats històriques" poguessin anar pel seu compte, independents, en la gestió de la crisi sanitària per frenar l'expansió de l'coronavirus i que una coordinació centralitzada seria interpretada com una "invasió" de les seves competències pels sectors més nacionalistes, a més de veure-ho com un "atemptat als seus drets".





Pablo Iglesias ha recordat el suport parlamentari a l'executiu per part d'ERC i PNB, el que va provocar una "acalorada discussió" en el Consell de Ministres abans d'aprovar finalment l'estat d'alarma.





Davant d'aquest fil discursiu Pedro Sánchez va tancar la qüestió, després de diverses hores de discussió, i va cridar a la "unitat per vèncer el veritable enemic, que és el virus". "El virus no distingeix de territoris, ni d'ideologies, ni de colors polítics", va remarcar després Sánchez, en la compareixença després del tens Consell Extraordinari de set hores de durada.





No passa per alt que Pedro Sánchez ha creat en el Govern un grup fort, l'anomenat "govern d'excepció" conformat pels ministres de Defensa, Margarita Robles; d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Transports, José Luis Ábalos; i de Sanitat, Salvador Illa sense que hagi inclòs cap nom dels seus socis coalició. Així la gestió de l'alerta sanitària queda així per complet en mans de PSOE, i més en concret de persones de tota confiança de Pedro Sánchez.