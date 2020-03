Els grans mitjans dels EEUU aixequen les seves barreres de pagament pel coronavirus

Els grans diaris dels EUA han decidit suspendre els seus murs de pagament davant la crisi del coronavirus. Mitjans com The Atlantic, The Philadelphia Inquirer, The New York Times, The Wall Street Journal i Bloomberg News s'han posat a disposició dels no subscriptors seus continguts perquè puguin mantenir-se informats sobre l'última hora de la pandèmia.





La majoria d'aquestes capçaleres, amb seu a Nova York, han permès als seus empleats treballar des de casa en un moment en què la capital nord-americana ha tancat escoles, restaurants i bars.









"Aquesta és una emergència de salut pública. Si tenim informació que és important que la gent llegeixi, no estic segur de com ètic seria ocultar si no em donessin la seva targeta de crèdit", ha assegurat Jeffrey Goldberg, editor en cap de The Atlantic, a Adweek.





Per la seva banda, Los Angeles Times ofereix un butlletí gratuït i The Wall Street Journal proporciona continguts en directe sense pagar.