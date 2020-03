Sánchez compareixerà al Congrés per informar sobre l'estat d'alarma

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha parlat amb el president de el Partit Popular, Pablo Casado, i li ha traslladat que dimecres compareixerà al Congrés per informar de el decret de l'estat d'alarma aprovat pel Consell de Ministres el passat dissabte, segons informa Moncloa.



La conversa s'ha produït per videoconferència i ha conclòs al voltant de un quart de dues del migdia. Durant la mateixa, segons el Govern, Sánchez ha ressaltat la importància de mantenir la "unitat d'acció" contra el virus i ha transmès al president popular que aquesta batalla "no ha de tenir colors polítics", sinó centrar-se en guanyar al coronavirus.



En el transcurs de la videoconferència, Pedro Sánchez ha avançat a Casado que compareixerá aquest dimecres al Congrés dels Diputats per, tal com recull la Constitució, donar compte de Reial Decret de Declaració de l'Estat d'Alarma.



El cap de l'Executiu li ha traslladat al dirigent popular la lleialtat mútua i també que el Govern sempre es guiarà pels principis de cooperació, col·laboració i solidaritat entre tots els espanyols, tal com va fer ahir amb els presidents autonòmics.



Segons el Govern, després d'aquesta primera trobada per vídeo, el president completarà al llarg d'aquest matí la seva ronda de contactes, per videoconferència o telefònics, amb els restants portaveus dels grups parlamentaris.



Aquesta ronda té per objecte facilitar informació precisa sobre les mesures adoptades per fer front a aquesta emergència i reiterar-los la necessitat de mantenir la "unitat" de tots per aconseguir frenar el virus.