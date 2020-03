Aïllats 105 presos de Brians 2 després d'un positiu en coronavirus

El centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aïllat a 105 presos en un dels mòduls després del positiu d'un intern en coronavirus, han informat aquest dilluns fonts de la Conselleria de Justícia.





Aquesta mesura suposa que els interns, que estan aïllats des de dissabte, no poden acudir a espais comuns compartits amb la resta de mòduls, només quedar-se al seu.

Aquests interns poden moure en els espais de la lliçó però se'ls aconsella mantenir les precaucions sanitàries previstes per impedir contagis.









En totes les presons catalanes, des de dissabte s'han ajornat els vis-a-vis íntims i familiars, tot i que es mantenen les comunicacions en els locutoris, separades per vidres, i s'han augmentat de 10 a 15 les trucades setmanals de cada intern.





També es limita des de divendres l'accés de voluntaris a les presons, i només entren els que fan activitats directament vinculades als programes específics de tractament, com les de reinserció laboral i programes per drogoaddiccions o per a presos amb delictes sexuals.





Els permisos als interns tampoc es donaran durant els pròxims 15 dies, i sí es mantenen les sortides dels presos que estan en tercer grau i les dels que surten per treballar o fer voluntariat amb l'article 100.2 del reglament penitenciari.