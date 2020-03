El Govern central acorda restablir els controls de frontera terrestres espanyols

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informat aquest dilluns que tornen els controls de frontera terrestres espanyols per tal de frenar la pandèmia del coronavirus. La mesura entra en vigor a partir d'aquesta mitjanit i no afecta el transport de mercaderies.













El ministre ha assenyalat que aquells espanyols que estiguin fora del país i vulguin tornar han de fer-ho el més aviat possible.





Així ho ha assenyalat Marlaska en roda de premsa en el Palau de la Moncloa, després de reunir-se amb els ministres d'Interior i de Sanitat de la Unió Europea.

















Ha destacat que "s'estudiarà" que participin els militars a les fronteres i ha subratllat la necessitat que tota la UE vagi a una en aquesta crisi internacional.





En aquesta mateixa línia, ha indicat que "si les circumstàncies de cada moment exigeixen unes mesures, s'imposaran aquestes mesures"."Aquest és un problema de salut pública que ens afecta espanyols i no espanyols", ha afegit.





Garantir la salut pública i la prevenció de riscos laborals, ha dit, és una prioritat també internacional. Marlaska ha afegit que "tots junts estem treballant" i ha citat el govern central, així com els autonòmics i locals.





De moment, la mesura afecta els controls per carretera, i estaria per veure si s'estén per via aèria i marítima.





Els punts més sensibles de connexió amb Europa són els de La Jonquera (Girona) i Hendaia, a 21 quilòmetres de Sant Sebastià. Per part seva, Portugal ja va anunciar la setmana passada el tancament de fronteres amb Espanya.