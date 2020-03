Ryanair prepara un ERTO per als seus 1.500 treballadors a Espanya

L'aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair prepara un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) que afectaria els 1.500 treballadors de la companyia a Espanya, davant l'impacte de la crisi del coronavirus, segons han avançat el sindicat USO.









L'empresa ha mantingut el dilluns al matí una reunió via telemàtica amb els sindicats en la qual la companyia ha traslladat la intenció de posar en marxa un ERTO a Espanya, encara que sense especificar detalls concrets, per la qual cosa USO considera que la xifra dels 1.500 és "aproximada" ja que l'aerolínia no ha proporcionat els centres.





La mesura es materialitzarà, segons ha explicat el sindicat, en una reducció del 50% de la jornada i hores de vols per a la totalitat de la plantilla i tindria una vigència fins al mes d'abril inclòs.





Les restriccions pel coronavirus han impactat negativament la companyia, que preveu que la major part de la seva flota romangui en terra durant un període de set a deu dies. A més, a Espanya ha anunciat una reducció "dràstica" dels seus vols després de les restriccions anunciades pel Govern per frenar l'expansió de la malaltia.





Les restriccions operatives de moltes companyies aèries ha començat a traduir-se en ajustos i fins i tot suspensions d'ocupació en moltes d'elles per intentar reduir costos davant la caiguda en picat dels seus ingressos.





Air Europa també és una altra de les aerolínies que s'ha reunit amb els representants dels sindicats amb presència en els comitès dels seus 22 centres de treball per notificar-li la obertura de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causes "excepcionals" pels efectes del coronavirus.





També l'aerolínia Iberia ha comunicat als sindicats de l'empresa que presentarà un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per a la tripulació de cabina (TCP), segons ha revelat Sitcpla.