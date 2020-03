López Aguilar demana coordinació en el tancament de fronteres a la UE

El president de la comissió de Llibertats Civils, Juan Fernando López Aguilar (S&D), s'ha pronunciat avui sobre els controls d’algunes fronteres interiors de Schengen pel coronavirus i ha demanat proporcionalitat i coordinació dins la Unió Europea en el tancament de fronteres.













En els últims dies, diversos Estats membres han reintroduït controls a les seves fronteres interiors de l’espai Schengen, o inclús les han tancat a certes categories de viatgers, i altres països estan considerant fer el mateix.





Per això, López Aguilar ha dit: "Encara que comparteixo la necessitat d’adoptar mesures per limitar la interacció social i així reduir el ritme de contagi de la malaltia, insto els països de la UE a respectar els principis de proporcionalitat i, sobretot, solidaritat entre els Estats membres i no discriminació, així com les regles de Schengen en vigor. És fonamental que les mesures aplicades no estableixin discriminació de ciutadans comunitaris".





"Només mitjançant un enfocament coordinat, i no amb accions individuals dels Estats membres, aconseguirem fer front amb èxit al desafiament plantejat pel COVID-19", ha afegit.





El reglament 2016/339 pel qual s’estableix un Codi de normes de la Unió per l'encreuament de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen) inclou de manera explícita el risc per a la salut pública com una raó per rebutjar l’entrada a les fronteres exteriors de Schengen (Títol II), però no preveu la possibilitat de reintroduir els controls temporals a les fronteres interiors per motius de salut pública (Títol III).