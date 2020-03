Comerciants i restauradors de Barcelona mostren "decepció" amb l'Ajuntament

Comerciants i restauradors de Barcelona han mostrat aquest dilluns una "profunda decepció" amb les mesures fiscals anunciades per l'Ajuntament de Barcelona enfront del coronavirus.





PIMEComerç, Consell de Gremis, Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i Gremi de Restauració de Barcelona s'han reunit amb el tinent d'alcalde Jaume Collboni i la regidora Montse Ballarín abans de l'anunci municipal de les mesures, segons un comunicat del Gremi.





Les entitats consideren que moltes de les mesures "es limiten a donar compliment a nivell local del que altres administracions superiors han decidit".





A més, creuen que és un error limitar el contingut de les mesures a l'estat d'alarma, perquè "la frenada econòmica tindrà efectes sobre l'economia durant tot 2020".





Les entitats han afegit que, abans de la reunió d'aquest dilluns, havien enviat al Govern municipal un document amb demandes concretes que no estan entre les mesures, com una carència en el pagament de diferents tributs, com l'IBI dels locals comercials, el IAE i la taxa de mercats municipals.