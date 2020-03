Barcelona no cobra la taxa de terrasses ni la de residus durant l'estat d'alarma

El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dilluns que l'Ajuntament de Barcelona no cobrarà la taxa de terrasses ni la de residus, i la taxa turística s'ajorna a setembre, mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus.









Collboni ho ha explicat en una compareixença telemàtica, ja que es troba en el seu domicili aïllat des de fa una setmana, en què ha anunciat que el consistori ha activat un primer paquet urgent de mesures fiscals per a respondre a la situació generada pel Covid-19.





Ha assegurat que l'objectiu és ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per a l'ús de l'espai públic i, per fer-ho possible, crearan una oficina tributària d'atenció i assessorament per a la crisi del Covid-19, que oferirà plans individualitzats per flexibilitzar els terminis per al pagament i tràmits de tributs municipals per a empreses i ciutadania.





En aquesta línia, el consistori retornarà la taxa de terrasses dels dies que no s'ha exercit l'activitat i en els casos en què encara no s'hagi pagat la taxa es reduirà la part proporcional; a més es prorroguen les dates de pagament fins al juliol -fins ara establertes a l'abril- i s'estudiarà la possibilitat de canvis en les llicències.





Tampoc es cobrarà el preu públic per a la recollida de residus comercials i industrials en els comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectades per impossibilitat d'obertura a públic, i s'ajorna el cobrament de l'Impost d'Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre .





L'Ajuntament elaborarà un decret per garantir la continuïtat de tots els contractes públics, i plantejaran a l'Estat destinar superàvit municipal a la lluita contra els efectes del Covid-19, de manera que proposaran una modificació de la Llei d'Estabilitat.





El primer tinent d'alcalde ha assegurat que durant els últims dies han estat en contacte permanent amb els principals actors econòmics i socials de la ciutat per contrastar les mesures que estan prenent i per rebre propostes i demandes dels petits comerciants, autònoms i pimes: "és motiu d'orgull veure com l'àmbit econòmic està responent de manera tan desinteressada".





Ha anunciat que aquestes no seran les últimes mesures, perquè hauran més en funció de com evolucioni la situació, i ha alertat que aquesta és la dinàmica i que es pot allargar més de 15 dies, sobretot des del punt de vista econòmic.





"Afrontem aquesta crisi amb prioritats molt clares: ajudar a qui més ho necessita, des del punt de vista sanitari, social i econòmic. Aquests àmbits estan plenament afectats i han de reaccionar com ho estan fent: amb civisme, amb responsabilitat, seguint les indicacions sanitàries", ha explicat.





Per la seva banda, comerciants i restauradors han expressat la seva "profunda decepció" davant les mesures fiscals municipals perquè creuen que és un "error" limitar-les només a l'estat d'alarma.





Les entitats crítiques són PIMEComerç, Consell de Gremis, Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i Gremi de Restauració de Barcelona.





Segons han assenyalat aquest dilluns en un comunicat, "la paràlisi econòmica tindrà efectes posteriors sobre l'economia, de fet, la té des de fa dues setmanes".





"Per això, s'hauria de començar a assumir que 2020 serà un any perdut des del punt de vista econòmic i que, conseqüentment, el pressupost municipal ha de ser revisat pel que fa a l'ingrés i a la despesa", afegeix.





Per això, sol·liciten no pagar tributs com l'Impost de Béns Immobles (IBI) dels locals comercials, l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) o la taxa de mercats municipals.