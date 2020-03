Brot ocult de coronavirus al Centre sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans

Segons publica aquest dimarts El Confidencial en exclusiva la Generalitat ha passat a ocultar l'evolució de la malaltia a Viladecans, negant-se a lliurar-la fins i tot a l'alcalde, el socialista Carles Ruiz Novella. Mentre portaveus de l'ajuntament han declinat contrastar aquest extrem, i sobre el brot al centre de la tercera edat s'han limitat a assenyalar que "no ens consta".









La Generalitat estaria ocultant que un dels epicentres de contagis a la comarca del Baix Llobregat es concentra en un delicat brot de coronavirus al Centre Soci Sanitari Frederica Montseny, on es concentra un col·lectiu d'alt risc, com són les persones grans amb patologies cròniques .





A preguntes de la premsa, el Departament de Salut de la Generalitat, que insistentment no facilita dades actualitzades de l'evolució de l'coronavirus, no ha volgut detallar informació sobre el mateix, igual que l'Ajuntament de Viladecans, que assegura que no li consta cap tipus de nou brot.





Però com sempre són les fonts de el sector sanitari els que expliquen que s'estan desviant els malalts de coronavirus de l'Hospital de Viladecans feia l'Hospital de Bellvitge, que compta amb Unitat de Cures Intensives. És en aquests moments on els 10 anys de lluita de l'àrea sanitària de l'Hospital de Viladecans cobra més sentit a l'estar reivindicant el retorn de competències i UCI 'sa el centre sanitari del municipi que atén a la població de Castellfels, Gavà, Viladecans i Sant Climent. En un període d'obres que no sembla tenir fi.





Diverses fonts parlen de prop de 30 de positius a la ciutat, el nombre de contagiats més nombrós de la comarca del Baix Llobregat si es té en compte que es localitza un focus infecciós a la presó de Brians II a Sant Esteve Sesrovires on s'han confinat a prop de 102 presos per un contagi i 13 positius més a Martorell, on s'han contagiat professionals l'Hospital Sant Joan de Déu.





La Conselleria de Salut ha respost a preguntes El Confidencial que "per raons de confidencialitat que comprendràs, hi ha determinada informació territorialitzada que no es facilita". Encara contrasta que, cada dia es donen dades, per exemple, d'Igualada, considerada la zona model d'actuació de l'Administració catalana per lluitar contra la pandèmia.





Sembla ser que al Centre Soci Sanitari Frederica Montseny s'han contagiat de coronavirus tant residents com a personal empleat al centre que compta amb 180 llits, entre residencials i pacients pal·liatius, a més de prestar una àrea de centre de dia per emmalaltim derivats des dels Serveis socials locals. Una cosa que hauria de preocupar i molt als responsables polítics d'aquest disbarat col·lectiu. Al centre hi viuen persones grans que hi viuen i no se sap què fer amb ells, en aquesta situació on s'ha decretat un estat d'alerta generalitzat i on s'ha de protegir col·lectius vulnerables com la gent gran de el Centre Sociosanitari Frederica Montseny.





Després de l'aparició de l'brot centre de dia s'ha clausurat i dos dels casos en aquest centre han estat qualificats de greus, segons apunten fonts sanitàries del Baix Llobregat, que no tenen les dades totals.









Encara que es desconeixia, diu 'El Confidencial', que Viladecans ja ha tingut un mort per coronavirus i també consta un positiu ingressat a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge. Després d'aquest primer mort, la Generalitat va prendre la decisió d'ocultar l'evolució de l'coronavirus a Viladecans, negant-se a lliurar-la fins i tot a l'alcalde que encapçala la comissió que coordina les accions davant d'el coronavirus al municipi i que ha anat prenent mesures escalonadament





El Centre Soci Sanitari Frederica Montseny és un consorci la titularitat del qual és compartida entre la Generalitat i l'ajuntament de Viladecans. I la seva gestió és privada, a través del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que en associació que agrupa diversos ajuntaments i un total de nou hospitals.





Viladecans és proporcionalment d'una mida similar a Igualada, però amb una superfície molt menor, el que és dolent per a l'extensió de la malaltia. Després de Madrid, Catalunya és la comunitat autònoma amb més positius per coronavirus.





CATALUNYA INICIA DOS ASSAIGS CLÍNICS





Un fàrmac per a la malària i l'artritis reumatoide i un antiviral dels que s'usen davant el VIH podrien frenar els contagis d'una manera senzilla i assequible. I col·laborar així a escurçar el confinament. Són les vies sobre les quals es treballa a Catalunya a "contrarellotge".





Oriol Mitjà, el infectòleg que va saltar a la fama a l'trobar una solució factible per evitar el pian a Papua Nova Guinea, i Bonaventura Clotet, líder des Irsicaixa de la lluita contra la sida, a l'hospital Germans Trias són els dos metges a el front de ambdues proves contra el coronavirus a Catalunya.









L'assaig es va a provar en 199 persones que han donat positiu per coronavirus que prenguessin un combinat durant 7 dies i altres 2.850 persones provaran el de la malària durant 4 dies.





Mentre no es trobi la vacuna, aquesta podria ser una opció provisional per baixar la corba de contagi, ja que, el Covid-19 és molt contagiós i té capacitat d'infectar durant 14 dies. En un recent estudi es demostra que pot infectar fins i tot en la fase latent, sense que el portador tingui símptomes i s'hagi pogut adonar-se que està infectat. Les dues proves de medicació pretén, primer, que no arribi a desenvolupar símptomes, i alhora que deixi de ser infecciós en aquesta fase presimptomàtica, abans de saber que és positiu. Amb aquesta perspectiva, si la combinació de l'antiviral i la cloroquina contra la malària aconsegueix que la persona infectada deixi de ser infecciosa en menys dies, la progressió de l'coronavirus podrà frenar-se.





En 21 dies es poden conèixer els resultats, i fent servir medicaments llargament provats i de bon preu, permetria estendre ràpidament perquè els positius infectin menys i per reduir el temps de confinament dels contactes. A falta de vacuna, podria ser una mesura molt efectiva en qualsevol país, inclosos els que no tenen manera d'afrontar una epidèmia com aquesta.





S'estan fent les proves amb aquests dos medicaments perquè tots dos actuen sobre el creixement de virus per dues vies diferents i aquesta és una claus de l'èxit dels tractaments antivirals en el VIH, atacar per diversos fronts.





Mentre el fàrmac de la malària, la hidroxicloroquina, d'una banda inhibeix la via d'entrada de virus a la cèl·lula i de l'altra actua contra el seu creixement dins de la cèl·lula. En diversos estudis xinesos ja s'apunta aquest efecte. El antiviral, el Darunavir, té un efecte inhibidor d'un enzim, la proteasa, que està dins de virus i l'ajuda a créixer.





L'objectiu és que la transmissió es redueixi entre el 15% i el 5%. Però de l'èxit depèn totalment del complidor que sigui cada pacient. L'eficàcia de la mesura és per tant limitada i molt variable. Aquest tractament és addicional als aïllaments i si funciona es sabrà aviat, reduirà els contagis i el temps d'aïllament necessari, perquè els positius deixaran de contagiar en pocs dies, i també es reduirà el de quarantena dels contactes, que quedaran protegits per aquesta barrera farmacològica.