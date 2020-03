El Parlament posposa sense data el ple dels pressupostos catalans

La Taula de Parlament ha acordat aquest dimarts per videoconferència posposar definitivament i sense data el ple que estava previst per a aquesta setmana, i que ja havia quedat reduït pel coronavirus, ha explicat la Cambra en un comunicat.









La setmana passada la Mesa ja havia decidit suspendre el ple previst per a aquesta setmana, que incloïa l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat del 2020, encara que havia mantingut un punt: el debat i votació sobre el decret de la Generalitat d'augment del sou de funcionaris , que s'havia de realitzar en una reunió d'un màxim de 21 persones --com si fos una comissió parlamentària--, però finalment aquest punt també ha quedat suspès.





La reunió de la Taula s'ha realitzat per primera vegada per via telemàtica: el president, Roger Torrent, ho ha fet des de casa, i també estaven fora de Parlament Joan García (Cs), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Laura Vílchez (Cs), Rut Ribas (ERC), Susanna Segovia (comuns), Maria Sirvent (CUP) i Santi Rodríguez (PP), i el lletrat major, Joan Ridao, mentre que Josep Costa (JxCat), David Pérez (PSC) i el secretari general, Xavier Muro, eren a la sala de la Mesa.