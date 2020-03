Sánchez compareix davant un Congrés buit per informar sobre l'estat d'alarma

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut a partir de les nou del matí d'aquest dimecres al Congrés per explicar les mesures posades en marxa davant la crisi del coronavirus, però ho farà davant un hemicicle pràcticament buit. Només poc més d'una vintena d'escons estan ocupats, ja que la Cambra, que ja suma 10 infectats entre els diputats, ha pres mesures per evitar nous contagis.





Tot i que el Congrés no pot impedir l'entrada de les senyories que vulguin assistir a la sessió, els grups han acordat limitar el nombre de representants que manarà cada un, en funció del seu pes a l'hemicicle. Tampoc la Mesa de la Cambra està al complet, encara que si s'ha garantit una representació mínima de l'òrgan de govern encapçalada per la presidenta, Meritxell Batet.









TAMPOC HI HAURÀ PREMSA





En una sessió sense votacions, no només han estat buits els escons, sinó també les tribunes de premsa perquè els informadors acreditats a la cambra no han cobert el Ple de forma presencial i l'han seguit, com la majoria dels seus senyories, des dels seus televisions o des d'un altre tipus de dispositius.





Dels nou membres de la Taula han assistit més de Batet; la vicepresidenta tercera i dirigent morada, Gloria Elizo; el quart, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, i el secretari quart, el popular Adolfo Suárez Illana. Per tant, només ha seguit el debat 'in situ' la meitat de l'òrgan de rector de la Cambra, que ja s'ha vist afectat pel coronavirus a la figura de la vicepresidenta segona, Ana Pastor, del PP, una de les primeres parlamentàries a fer públic el seu contagi.





Dels grups de partits d'àmbit nacional hi ha hagut representació de tots fora de perill de Ciutadans, la presidenta i portaveu, Inés Acostades, està embarassada i el portaveu adjunt, Edmundo Bal, guarda quarantena amb símptomes del Covid-19 des del passat divendres. La líder d'el partit taronja va demanar aquest dilluns tant a Sánchez com a Batet que s'organitzés un Ple per mitjans digitals per donar exemple i evitar riscos entre els polítics i els treballadors de la Cambra, però aquesta fórmula no està contemplada en el Reglament de la institució , que data de 1982.





Des del PSOE han anunciat que ha acudit el seu portaveu, Adriana Lastra, que divendres va anunciar una quarantena que ha acabat aquest dimarts. Al costat d'ella han estat en els seus escons el secretari general del grup, Rafael Simancas, i altres quatre diputats que, com ell, van ser elegits per la circumscripció de Madrid: Isaural Leal, Zaida Pedrera, Daniel Viondi i Omar Anguita.





Per part del PP s'ha confirmat l'assistència del seu president, Pablo Casado; el secretari general del partit, Teodoro García Egea; la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo; el portaveu adjunt Guillermo Mariscal i el diputat per Granada i cap de gabinet de Casado, Pablo Hispán.





VOX ENVIARÀ A DIVERSOS NO INFECTATS





Vox, el grup amb més positius reconeguts, ha enviat el seu portaveu, Iván Espinosa dels Monteros, i altres diputats que, com ell, han donat negatiu en les proves. Després de posar en dubte que no s'hagin registrat més contagis en altres formacions, Espinosa dels Monteros ha presumit de la responsabilitat amb què han actuat els seus companys després de transcendir el positiu del 'número dos Javier Ortega Smith, dos dies després del seu congrés de Vistalegre.





A les seves files estan també infectats el líder, Santiago Abascal; la secretària general del grup parlamentari, Macarena Olona, i els diputats Carles Zambrano i Carlos Fernández Roca. Juanjo Aizcorbe, per la seva banda, està en quarantena i amb símptomes des del 9 de març.





Unides Podem ha estat representada en el Ple d'aquest dimecres per la seva portaveu, Pablo Echenique, i pel portaveu d'IU i secretari general del PCE, Enrique Santiago. Aquesta vegada no ha acudit ningú de les confluències.





L'únic diputat de Galícia En Comú i candidat a la Xunta, Antón Gómez Regne, ha donat positiu en coronavirus, a l'igual que la ministra d'Igualtat, Irene Montero. De la seva banda, el president del grup parlamentari i diputat d'En comú, Jaume Asens, està en quarantena per haver estat en contacte amb malalts.





ERC i PNB només han enviat a Ple a les seves portaveus: Gabriel Rufián i Aitor Esteban, respectivament, mentre que la d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rebutjat la possibilitat de viatjar a Madrid per "responsabilitat" i per preservar la salut personal i col·lectiva . De la seva banda, tant el Grup Plural com el Grup Mixt han arribat a acords interns per garantir que s'escolta la seva veu, encara que faltin alguns dels seus integrants.





MOLTES ABSÈNCIES DE MINORITARIS





Així, del grup que integren JxCat, Més País, Compromís, i el BNG, han intervingut els dos portaveus que estan aquests dies a Madrid: el líder de Més País, Íñigo Errejón, i el diputat nacionalista gallec, Néstor Rego, que la setmana passada va preferir quedar-se a la capital en lloc de tornar a la seva terra.





La portaveu de JxCat, Laura Borràs, va consultar a Congrés la possibilitat d'intervenir per videoconferència, però li van contestar que aquesta opció no era viable ja que no té cabuda en el Reglament de la Cambra, que data de 1982. A més dels diputats de JxCat tampoc ha ocupat el seu escó Joan Baldoví, de Compromís.





Al Grup Mixt han pactat que els que vagin al Ple siguin Sergio Sayas (UPN), Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) i Tomás Guitarte (Teruel Existe) i han estat absents els electes de la CUP, Coalició Canària, Nova Canàries i el partit Regionalista de Cantàbria.