El Govern central mobilitza 200.000 milions d'euros per garantir el sosteniment de famílies i empreses

El Consell de Ministres ha mobilitzat 200.000 milions d'euros en un pla de xoc econòmic sense precedents per fer front a la crisi del coronavirus. Aquesta quantitat, prop del 20% del PIB espanyol, es distribuirà entre 117.000 milions públics i la resta que serà aportat pel sector privat. El pla de Govern espanyol inclou mesures econòmiques per garantir tant la viabilitat de les empreses com el sosteniment dels treballadors i de les famílies durant aquesta crisi.





En concret, 600 milions aniran destinats a garantir les prestacions bàsiques dels serveis socials de les autonomies i ens locals, amb especial atenció a la gent gran i dependents. Es disposarà també una línia d'aval de fins a 100.000 milions d'euros públics per garantir l'activitat de les empreses.





També es destinaran 30 milions d'euros al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) per a projectes que investiguin el desenvolupament d'una vacuna contra la coronavirus Covid-19.





Entre les mesures d'aquest pla s'inclou una moratòria d'un mes per les hipoteques de les persones vulnerables. D'aquesta manera, els hipotecats no hauran d'afrontar el pagament de les quotes mensuals durant el període que duri aquesta crisi. A més, s'inclou la prohibició de tallar subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a collectius vulnerables.





A més, s'aprova la concessió de la prestació per desocupació sense exigir període de carència i es flexibilitzan els ERTOs. Tots els expedients de regulació temporal d'ocupació es consideraran realitzats per força major i tots els treballadors afectats tindran dret a cobrar l'atur encara que no compleixin amb el període de cotització mínim exigit per a això. A més, no es considerarà consumit el temps que duri la percepció d'aquesta prestació (comptador a zero). Així mateix, totes les societats que s'acullin a un ERTO es veuran eximides de l'pagament de cotitzacions.





També es permet als treballadors que puguin adaptar la seva jornada i/o reduir la mateixa si s'han vist afectats pel tancament de centres educatius o d'altres que dispensessin cures a la persona necessitada dels mateixos (centres de dia, per exemple).





Finalment, el Govern espanyol blindarà a les empreses espanyoles per impedir que la caiguda de la seva cotització per les mesures adoptades per frenar el coronavirus els faci preses fàcils de companyies de fora de la UE.





SÁNCHEZ LLANÇA UN MISSATGE D'UNITAT





En una compareixença després del Consell de Ministres, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha començat per llançar un missatge de "força" a tots els contagiats per coronavirus. "Tots els actors de la societat tenim un paper en aquesta batalla i farem tot el que calgui per aturar el virus". Sánchez ha agraït la collaboració de tots els agents socials (sindicats i patronals), així com dels presidents econòmics.





Després de l'aprovació i entrada en vigor de l'estat d'alarma durant almenys 15 dies el passat dissabte, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va avançar que s'aprovarien noves mesures econòmiques en el Consell de Ministres d'aquest dimarts per pal·liar els efectes del Covid-19.









El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admès aquest dilluns que l'estat d'alarma decretat pel Govern central s'estendrà més enllà dels 15 dies exigits en la llei, amb la consegüent restricció de la lliure circulació i el restabliment dels controls de fronteres, de manera que creu que "és l'hora d'aplicar amb ambició" mesures de mitigació de l'impacte, que el mateix Sánchez ha reconegut que serà "gran".





Les noves mesures se sumaran a les primeres del paquet de xoc econòmic ja recollides en el decret-llei aprovat dijous passat en Consell de Ministres extraordinari, amb la injecció de 18.225 milions per pal·liar les conseqüències econòmiques, al costat de les consensuades per l'Eurogrup de aquest dilluns. La Comissió Europea flexibilitzarà els objectius de dèficit i adoptarà mesures per garantir liquiditat, així com l'ús de 37.000 milions de fons estructurals, dels quals 4.100 aniran per a Espanya.





Bona part de les mesures que veuen la llum aquest dimarts coincideixen amb les que van acordar proposar a l'Executiu sindicats, empresaris i organitzacions d'autònoms.