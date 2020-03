El COI no ajorna els Jocs de Tòquio perquè encara no s'ha de prendre "decisions dràstiques"

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha reiterat aquest dimarts que els Jocs de Tòquio se celebraran perquè considera que, malgrat la crisi del coronavirus, encara queden quatre mesos per a la inauguració i "no hi ha cap necessitat de prendre decisions dràstiques".













"El COI continua totalment compromès amb els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i quatre mesos abans que se celebrin no hi ha cap necessitat de prendre decisions dràstiques", ha dit el COI en un comunicat després de la reunió d'aquest dimarts amb els comitès olímpics, federacions i esportistes.





L'organisme ha apuntat que "qualsevol especulació seria contraproduent" malgrat que reconeix que la Covid-10 "també afecta els preparatius" de cara a la cita olímpica i "canvia cada dia". A més a més, ha animat els esportistes "a continuar-se preparant el millor que puguin" per a l'esdeveniment.