Inditex promet destinar part de la seva producció a material sanitari

El gegant tèxtil, que ahir va rebre dures crítiques per part dels sindicats per forçar a treballar al magatzem de Pull & Bear a Narón malgrat el coronavirus, anuncia una sèrie de mesures i es posa a el servei de Govern per intentar frenar l'expansió de l'epidèmia.



Inditex ha assegurat que preservarà tots els llocs de treball davant la situació generada pel coronavirus, al temps que està posant a disposició de Govern tota la seva xarxa logística i de proveïdors per incorporar material sanitari i de primera necessitat hospitalària.









Davant les mesures adoptades pel Govern, el president d'Inditex, Pablo Isla, ha donat instruccions per preservar tota l'ocupació, com a "objectiu prioritari de la companyia", complementant la retribució en cas necessari durant aquest període.



Per assegurar la forma més eficaç d'aconseguir aquest objectiu, Inditex estudiarà totes les eines que l'Executiu de Pedro Sánchez va posar ahir a disposició de les empreses.



En concret, el Consell de Ministres va aprovar ahir un conjunt de mesures econòmiques i laborals per afrontar els efectes de l'coronavirus, entre la qual s'inclou l'exoneració del pagament de cotitzacions a aquelles empreses que, en lloc d'acomiadar treballadors, s'acullin a expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTEs).





DONATIUS: 300.000 MASCARETES QIRÚRGICAS I 10.000 MASCARETES PROTECTORES





En paral·lel, la companyia ha posat a disposició de Govern tota la seva capacitat logística, d'aprovisionament i de gestió comercial, molt especialment des de la Xina, per atendre les necessitats d'urgència, tant de material sanitari com tèxtil, que s'estan necessitant en aquests moments.



Així, es va a realitzar al menys un enviament setmanal del material que es compri directament. En l'actualitat, s'han donat ja 10.000 mascaretes protectores i a finals d'aquesta setmana està previst l'enviament d'altres 300.000 mascaretes quirúrgiques protectores.



Així mateix, la firma està treballant per portar el material que les autoritats sanitàries espanyoles han assenyalat com més urgents: màscares, guants, ulleres protectores, gorres, calces i protectors facials. Inditex va donar suport logístic per transportar des de la Xina la compra que el Govern faci directament.





CONVERTIR PART DE FABRICACIÓ TÈXTIL A MATERIAL SANITARI

"Estem explorant la capacitat de convertir part de la nostra capacitat de fabricació tèxtil a producció de material sanitari, per a l'objectiu s'ha involucrat a l'equip de producció d'Inditex", ha explicat la companyia.



En aquest sentit, s'ha identificat la possibilitat de fabricació de bates protectores a Espanya per al que és necessari realitzar una sèrie d'ajustos sanitaris i confirmar la disponibilitat de matèria primera.



"És important assenyalar, finalment, la solidaritat i l'ajuda oferta des de la Xina per diferents proveïdors i col·laboradors, molt especialment de la Universitat de Tsinghua, la mediació està sent essencial per accedir a material sanitari de primera necessitat", ha ressaltat la marca.