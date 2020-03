Suspès el Festival d'Eurovisió per primera vegada en la seva història

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha anunciat aquest dimecres, "amb profund pesar", la cancel·lació de l'Festival d'Eurovisió 2020 que s'havia de celebrar al maig a la ciutat de Rotterdam (Països Baixos).













En un comunicat, la UER ha explicat que en les últimes setmanes s'han explorat "moltes" opcions per tal de poder celebrar el certamen, però la "incertesa" creada per la propagació de COVID-19 a tot Europa, i les "restriccions "imposades pels governs dels països participants i les autoritats holandeses l'han portat a prendre" la difícil decisió ".









Es tracta d'una decisió sense precedents ja que el certamen no s'havia cancel·lat mai en les seves 65 anys d'història i que es produeix quan falten menys de 60 dies per a la celebració de la final, prevista per al proper 16 de maig.





"Estem molt orgullosos que el Festival de la Cançó d'Eurovisió hagi unit audiències cada any, sense interrupció, durant els últims 64 anys i nosaltres, com els milions de fanàtics de tot el món, estem extremadament tristos que no pugui tenir lloc en maig", ha manifestat la UER.





En aquest context, ha detallat que els organitzadors d'aquesta edició continuaran conversant sobre l'organització de l'concurs de cançons d'Eurovisió el 2021.





"Demanem una mica de paciència mentre treballem en les ramificacions d'aquesta decisió sense precedents i esperem pacientment més notícies en els pròxims dies i setmanes", ha subratllat la UER.





La UER ha descartat celebrar el festival sense públic per les restriccions relatives a la concentració d'un gran nombre de persones, així com pel que fa als viatges internacionals. Realitzar-lo de manera telemàtica tampoc seria d'acord amb els "valors" i "tradició" de l'esdeveniment musical. "No tenim una altra opció que cancel·lar el programa", ha agregat.





Sobre si podran participar en la propera edició dels concursants seleccionats per a aquesta, la UER ha assenyalat que la decisió es comunicarà "més endavant". El mateix passarà amb els que han comprat les seves entrades per a aquest mes de maig. Així, els que hagin adquirit l'entrada rebran un correu electrònic especificant si se'ls torna els diners o el seu tiquet és vàlid per al proper any.