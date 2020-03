L'Hospital de Viladecans reserva tres unitats només al coronavirus

Fonts consultades per Vilapress han actualitzat l'estat actual amb el qual s'enfronten a l'Hospital d'aquest municipi del Baix Llobregat. Es confirma que en les tres unitats es troben ara mateix tant pacients com professionals infectats pel coronavirus.









Concretament, hi ha ara mateix hi ha aproximadament 20 professionals, entre metges, infermeres i auxiliars infectats i prop de 50 pacients, entre infectats i aïllats pendents d'el resultat del test del coronavirus.





La situació és difícil per la manca de material de protecció, com passa en altres centres hospitalaris de Catalunya, com el de Martorell que ha demanat la tarda-nit d'aquest dimecres, desesperadament donacions de material de protecció per atendre els infectats.





Cal ressenyar, que com ja va informar Vilapress recentment, que els pacients més greus de l'Hospital de Viladecans i que requereixen d'UCI per ser atesos estan sent derivats i traslladats a altres hospitals, seguint un protocol la informació és hermètica.





Des del Departament de Salut continuen mantenint estrictes mesures i ordre de "silenci" a professionals i tot aquell amb contacte directe a la informació i actualització del dia a dia hospitalari on professionals, personal de la neteja i treballadors de l'hospital estan donant-ho tot per atendre en les millors condicions possibles als afectats, ingressats en aquest Hospital afectat per les retallades sanitàries i que espera comptar el més aviat possible amb els recursos necessaris per atendre a tota la població de referència de Viladecans, Castelldefels, Gavà i Sant Climent.