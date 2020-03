Amazon incompleix les mesures de protecció dels seus treballadors

El gegant Amazon fa cas omís a les advertències sanitàries de mínims sobre la protecció dels 2.500 treballadors de les seves plantes de la zona Franques i el Prat. A aquells amb especial vulnerabilitat com amb malalties cròniques o embarassades no estan sent enviades a casa com seria el desitjable com a mesures bàsica de riscos laborals.









Per al coronavirus encara no hi ha encara vacuna provada en persones ni medicament que paralitzi la seva extensió entre positius i persones pròximes susceptibles de contagiar-se. En la seva planta del Prat ha hagut un cas de positiu i malgrat tot l'empresa no ha pres les degudes mesures de protecció de la seva plantilla.





