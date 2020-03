Multen persones sense sostre per estar al carrer durant el confinament

L'estat d'alarma per coronavirus que implica que les persones no puguin sortir de casa, llevat d'excepcions, no preveu en la seva justa mesura què passa amb les persones que no tenen llar, que s'han arribat a veure sancionades per les autoritats per estar a la via pública.









Així ho expliquen des de la Fundació Arrels, que treballa amb persones sense llar i reclama que es condicionin allotjaments, com hotels, centres esportius o espais previstos per a l'Operació Fred a Barcelona.





Des de l'entitat, van tenir coneixement que des de dimecres s'estava multant persones sense sostre a la capital catalana, tal com va explicar el director, Ferran Busquets, en un tuit: "S'està multant persones que dormen al carrer i no tenen llar... Per estar al carrer i no estar confinats. Quina barbaritat'".









Si ja són persones vulnerables en situació de no alarma, amb el risc de propagació del coronavirus tenen més probabilitats de contagiar-se i de contagiar, per la qual cosa urgeixen a millorar l'atenció.





L'advocada i responsable de l'equip jurídic d'Arrels, Beatriz Fernández, ha explicat que estan pendents de revisar les sancions, algunes de 300 euros.





Les víctimes s'han queixat de les multes als professionals de l'equip de carrer d'Arrels que visiten in situ els sensesostre, així com a altres entitats de el sector. "Diuen que els fa por parlar amb la policia perquè els fan fora. Diuen: 'Ens fan fora i damunt ens multen'".





La majoria de la població no paga les multes al moment si no que espera que se'ls notifiqui al seu domicili. Els sense sostre multats tampoc abonen la sanció a l'hora perquè no tenen recursos econòmics per fer-ho. Aquí comença un procediment administratiu en què s'envia una carta a una direcció, que pot ser que rebin o no, i pot ser que la multa no es pagui.





La "por", assenyala l'advocada, és que arribi un moment en què s'embarguin prestacions: "Si no es fa res, mesos més tard es pot donar el cas".





Multar persones sense llar en situació de confinament per la pandèmia del coronavirus "no té sentit", afegeix. En tractar-se de multes administratives, no judicials, no hi ha risc d'anar a presó. El temor és que se'ls embarguin prestacions, cosa que en principi no hauria de passar, i passin mesos fins que es resolgui el problema.