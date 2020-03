Un model matemàtic estima que hi haurà més de 28.000 infectats per coronavirus a Espanya aquesta setmana

Un model matemàtic desenvolupat per investigadors espanyols prediu que el nombre d'infectats pel nou coronavirus a Espanya s'elevaria a més de 28.000 en tres dies, és a dir, per al diumenge 22 de març.









Desenvolupat per un equip d'investigadors del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC i del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), amb l'impuls de la Caixa, el model inclou prediccions per a Espanya, Catalunya i la Unió Europea.





El model ja ha demostrat la seva eficàcia, ja que les prediccions fetes per a Espanya el 18 de març indicaven que per al dia 19 hi hauria uns 16.940 casos, amb un interval d'error de 15.467-18.413. Les dades del dia 19 aportats pel Ministeri de Sanitat indiquen que hi ha 17.147 casos.





Per a aquest dijous, el model prediu que a Espanya hi haurà 3.256 casos nous al llarg del dia, i d'uns 3.810 al llarg d'aquest divendres. Així, per al diumenge dia 22, la xifra s'elevaria als 28.431 positius en Covid-19, amb un marge d'error de 25.946-30.915. A la UE, prediu que hi haurà aquest divendres un total de 112.557 contagiats, amb un marge d'error de 103.850-121.263.





L'equip d'investigadors analitza des de fa setmanes les dades d'incidència del Covid-19 en diversos països, pel que ha desenvolupat un model matemàtic que permet quantificar la situació en diverses zones (per exemple, comunitats autònomes) i països, així com una predicció de l'evolució per als següents tres dies.





L'informe que realitzen i actualitzen diàriament es comunica a directori general Digital Excellence and Science Infrastructure de la Comissió Europea, liderat per Thomas Skordas. En aquest grup de treball s'integren també investigadors del European Centre for Disease Prevention and Control, del Joint Research Centre, i de l'Imperial College London.





El model ha estat en funcionament durant les dues últimes setmanes fent projeccions a curt termini amb un interval de confiança del 99% per a diferents països europeus amb un encert correctament calibrat donant, per tant, la predicció correcta en gairebé totes les prediccions.





Properament, un cop assegurat el seu correcte funcionament, s'incorporaran prediccions a una setmana vista. Els resultats d'aquest model s'incorporen cada dia en l'informe de situació enviat al grup de treball europeu.